02 июля 2024, 01:18

Шестилетняя девочка из-за болезни стала стареть как Бенджамин Баттон

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Шестилетняя жительница США Хлоя Гарсия, страдающая от редкого генетического заболевания, стареет в «обратном направлении».  Об этом сообщило британское издание Daily Star.

Впервые проблемы со здоровьем у ребенка заподозрила учительница. Она заметила, что девочка стала жаловаться на головные боли, плохо ходить и бегать, не могла открыть рюкзак. Сейчас школьница носит очки и ходит с помощью ходунков.

Выяснилось, что Хлоя страдает от метахроматической лейкодистрофии, которое вызывает дефицит фермента ARSA. У людей поражается мозг и нервная система, ухудшается речь, зрение и координация, появляются проблемы с питанием.

При этом заболевании человек как бы стареет наоборот. Подобная история была показана в фильме «Удивительная история Бенджамина Баттона». И лечение от этой болезни нет. Кроме того, терапия дорогостоящая. Она может составлять более четырех миллионов долларов.

Ранее биолог Кристиан Гонсалес-Бийо рассказал, что человек может укрепить память и остановить старение мозга , если будет соблюдать кетодиету.

США Дети Болезни
01 июля 2024, 21:13
Россиянам рассказали о способе расчета суточной нормы питьевой воды
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Нехватка жидкости в организме приводит к ослаблению пищеварительного тракта человека, поэтому в сутки жителю города без особой физической нагрузки необходимо употреблять от 1,5 до двух литров воды. При этом ее источником может выступить обычная пища. Об этом сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» со ссылкой на комментарии врача-диетолога, заведующей дневным стационаром клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяны Залетовой для сайта aif.ru.

Специалист пояснила, что человеческий организм добывает жидкость из обычных продуктов питания, включая мясо, овощи и фрукты. Но для того, чтобы функционирование внутренних органов проходило стабильно, об обычной воде забывать тоже не стоит.

«Вода помогает пищеварению. Чтобы хорошо усвоить пищу, ворсинки кишечника должны быть погружены в перевариваемое содержимое, для чего оно максимально разведено водой. Чем больше поверхность соприкосновения с пищей, тем эффективнее усвоение минеральных веществ и витаминов», - заявила Залетова.

Врач добавила, что если в продуктах содержится большое количество железа или кальция, то кишечник усваивает не все. Кроме того, вода помогает выводить из организма продукты распада, выступая в качестве сглаживающего вещества. Также жидкость поддерживает слизистые оболочки клеток для сопротивления вирусам и бактериям, улучшает тонус мышц и кожи, регулирует температуру тела.

«Если говорить о диетологических нормах, которые прописаны в методических рекомендациях по питанию, то необходимо один миллилитр жидкости на одну употребляемую килокалорию», - пояснила Залетова.

Диетолог подчеркнула, что в среднем городской житель с низкой физической активностью в сутки употребляет до двух тысяч килокалорий в сутки, поэтому нормой для него станет 1,5 - два литра воды. Спортсмены и те, кто занимается тяжелым физическим трудом, должны пить больше, так как нагрузки выводят влагу из организма.

«Если человек пьет сок, молоко, компот и прочее, то в целом это тоже можно считать как жидкость, но в уменьшенной пропорции (0,75 миллилитра на одну килокалорию). Так что для восполнения жидкости таких напитков нужно употреблять больше», - добавила врач.

Специалист исключила из списка чай и кофе, объяснив это их мочегонным действием. Рассматривать эти напитки в качестве восполняющих жидкость нельзя.

Ранее врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологиии безопасности пищи» Юлия Чехонина составила список лучших напитков для утоления жажды в жаркую погоду. На первое место она поставила обычную воду и столовую минералку. Также врач одобрила употребление домашнего лимонада и кисломолочных продуктов. Оптимальным вариантом летних напитков диетолог назвала домашний несладкий морс, прохладный или комнатной температуры зеленый или черный чай.

Питание Врачи Роспотребнадзор Продукты
28 июня 2024, 14:13
Танцы и позитив. Врач объяснила, как не подорвать здоровье на выпускном
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Чтобы не подорвать здоровье во время празднования выпускного, нужно соблюдать несколько простых правил. Семь советов дала главный внештатный специалист Минздрава России по профилактической медицине Любовь Дроздова.

Выпускной - это особенный день, но алкоголь может омрачить праздник и превратить его в неприятное приключение. Поэтому от спиртных напитков лучше отказаться. Еще одно правило - соблюдать умеренность в еде. Также стоит не забывать пить достаточно воды.

«Не забывайте про воду - это ключевой элемент хорошего самочувствия», - отметила Дроздова.

Не менее важно избегать перегревания и переохлаждения, а также хорошо выспаться перед мероприятием. Движение - это жизнь, поэтому на празднике нужно больше танцевать. В заключение врач посоветовала общаться позитивно.

Президент Владимир Путин ранее обратился к выпускникам и пожелал им найти свое предназначение.

Выпускные Врачи
28 июня 2024, 11:50
Последствия будут ужасными. Гинеколог — о сокращении срока аборта до девяти недель
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В России предложили сократить срок проведения аборта без медицинских показаний с 12 до девяти недель. Врач-гинеколог, сексолог Тамара Мальцева заявила 360.ru, что многие женщины узнают о беременности гораздо позже, и эта инициатива может лишь навредить.

«До девяти недель мы можем обойтись медикаментозными средствами без инструментария. До шести недель прямо с хорошей гарантией, но допустимо до девяти недель. То есть это условно более щадящий для женщины срок», - сказала она.

Однако многие пациентки, сообщила гинеколог, узнают о беременности гораздо позже. Мальцева предупредила, что если срок аборта сократят, девушки просто не успеют принять решение.

«Очень часто женщина узнает о своей беременности в восемь, девять, 10 недель. И у нее просто может не быть возможности принять это решение. Нет логики, по которой необходимо сокращать эти сроки», - предупредила врач.

По мнению собеседницы 360.ru, инициатива депутатов направлена на решение демографических проблем , а не на заботу о репродуктивном здоровье. Она объяснила, что женщины, решившие не рожать, в случае запрета найдут другие способы прервать беременность, часто более опасные.

«К безопасности женщины это имеет слабое отношение, потому что, если она решит сделать аборт, будет искать какие-то другие способы. Если это запретят официально, то это будет, наоборот, более опасно для женщин», - заявила она.

Инициатива сократить сроки аборта принадлежала комитету Госдумы по охране здоровья. Депутаты направили обращение в Минздрав.

Здравоохранение Беременность Болезни Минздрав Врачи Медицина
27 июня 2024, 14:48
«Стопроцентная выживаемость». Разработчик рассказал о новом препарате от ботулизма
РИА «Новости»
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Новый препарат от ботулизма в рамках доклинических испытаний обеспечил 100-процентную выживаемость животных при летальной интоксикации. Об этом рассказал один из разработчиков лекарства, заведующий лабораторией иммунобиотехнологий НИЦ имени Гамалеи Минздрава России Дмитрий Щебляков.

Препарат предназначен для экстренной профилактики и терапии заболевания, вызванного токсином ботулизма типа А.

«На первом этапе клинических испытаний будет оцениваться уже безопасность применения нашей разработки у здоровых добровольцев», - отметил Щебляков.

Лекарство создали на основе нейтрализующих моноклональных антител. Такие препараты широко используют для терапии разных инфекционных болезней. Лекарства помогают избежать нежелательных реакций, подчеркнул эксперт.

Российский препарат откроет новые возможности для лечения ботулизма , заявил ранее внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.

Болезни Лекарства Минздрав Ботулизм

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