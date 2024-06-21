Семь видов микропластика впервые нашли в пенисах мужчин

Недавние результаты исследований ученых выявили наличие микропластика в человеческих яичках.

В своей новой работе специалисты решили рассмотреть ткани полового члена пяти мужчин. Они собирали образцы, когда делали операции по лечению эректильной дисфункции. Это происходило в период с августа по сентябрь 2023 года.

Микропластик присутствовал в тканях четырех мужчин. Всего ученые насчитали семь его видов. Чаще всего встречались полиэтилентерефталат (ПЭТ) и полипропилен (ПП).

Теперь специалисты хотят узнать, влияет ли микропластик на эректильную дисфункцию. До проведения дополнительных исследований они посоветовали мужчинам не есть и не пить из пластиковой посуды.