Сексолог объяснил пристрастие москвичей к проституткам в инвалидных колясках

Доктор объяснил, что каждый человек имеет свои пристрастия в постели. В некоторых случаях они могут сильно отличаться от общепринятых и даже переходить за грань. По словам Вилкова, когда мужчина ищет близости с проституткой на коляске из любопытства, это относится к условной норме. В обратном случае идет речь об отклонении.

«Обычно это бывает у мужчин с расстройством личности, то есть при психопатии, с ярко выраженными акцентуациями характера, с изолированными сексуальными девиациями», - сказал он.

О повышенном спросе москвичей на проституток с инвалидностью рассказал Telegram-канал Mash. Некоторые женщины даже симулировали увечья, чтобы больше заработать.

Сами эскортницы пожаловались на высокую конкуренцию в ОАЭ , жадных посредников и потребительском отношении клиентов. По их словам, в роли сутенеров теперь выступают менеджеры.