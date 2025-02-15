Сеченовский центр материнства и детства открыли после модернизации

В церемонии открытия нового федерального перинатального центра приняли участие министр здравоохранения Михаил Мурашко и ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

Они посетили все помещения, в том числе новое отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Теперь младенцев, появившихся на свет раньше срока или с выявленными нарушениями, не нужно перевозить в специализированные клиники. Врачи окажут им помощь прямо в центре.

Среди них аппарат для чрескожного определения уровня билирубина, который устанавливает диагноз и назначать оптимальное лечение без забора крови у новорожденного. В проведении родов помогут ультразвуковые аппараты, оценивающие продвижение головы младенца через родовые пути.

Для работы с пациентками и детьми привлекли специалистов Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета.

Мурашко заявил, что в Сеченовском центре материнства и детства создали все необходимые подразделения, чтобы роды прошли не только комфортно, но и безопасно, а мамы и их дети получили всю необходимую помощь.

Ректор добавил, что до капитального ремонта клиника акушерства и гинекологии имени Снегирева принимала до 2,5 тысячи родов в год. Теперь этот показатель вырастет до четырех тысяч, а появившихся на свет детей врачи продолжат наблюдать до совершеннолетия.

В ходе осмотра нового перинатального федерального центра гости ознакомились с операционными и залами индивидуальных родов, где установили оборудование для альтернативных способов рождения детей - например, в воде или вертикально.

После окончания процедуры маму и ребенка поместят в удобной палате. Есть отдельные комнаты для размещения семьи.

Гинекологическое отделение оснастили интегрированными операционными, где также будут использовать собственные разработки кафедры акушерства и гинекологии № 1 Сеченовского университета.

Модернизация изменила клинико-диагностическое отделение. Для удобства пациенток организовали новое пространство регистратуры и электронную очередь.

После посещения отделений министр и ректор пообщались с коллективом центра. Петр Глыбочко поблагодарил персонал за работу. Он отметил, что даже во время модернизации врачи продолжали активно трудиться. По словам Михаила Мурашко, коллектив клиники будет работать, а дети рождаться в великолепных условиях.

Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко подчеркнул, что, кроме специалистов с высокой квалификацией, центр получил самую современную медицинскую технику для оказания всех видов помощи.

Кроме того, родильные палаты оборудовали таким образом, чтобы отцы и другие члены семьи могли присутствовать при процессе рождения детей.

«Это укрепляет семью, позволяет участвовать близким родственникам в появлении новой жизни на свет», - подчеркнул министр.

Специалисты Сеченовского центра помогут не только беременным женщинам, но и тем, кто только планирует стать матерью. В перинатальном центре действует гинекологическое отделение и отделение вспомогательных репродуктивных технологий, оснащенные современным оборудованием.