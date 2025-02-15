15 февраля 2025, 12:46

Сеченовский центр материнства и детства открыли после модернизации

РИА «Новости»
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Созданный в 2022 году после объединения клиник акушерства и гинекологии имени Снегирева и детских болезней Сеченовский центр материнства и детства открыли после модернизации. За два с половиной год в зданиях провели капитальный ремонт, превратив отделения в современные и комфортные, а также установили новое оборудование.

В церемонии открытия нового федерального перинатального центра приняли участие министр здравоохранения Михаил Мурашко и ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

Они посетили все помещения, в том числе новое отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Теперь младенцев, появившихся на свет раньше срока или с выявленными нарушениями, не нужно перевозить в специализированные клиники. Врачи окажут им помощь прямо в центре.

Среди них аппарат для чрескожного определения уровня билирубина, который устанавливает диагноз и назначать оптимальное лечение без забора крови у новорожденного. В проведении родов помогут ультразвуковые аппараты, оценивающие продвижение головы младенца через родовые пути.

Для работы с пациентками и детьми привлекли специалистов Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета.

Мурашко заявил, что в Сеченовском центре материнства и детства создали все необходимые подразделения, чтобы роды прошли не только комфортно, но и безопасно, а мамы и их дети получили всю необходимую помощь.

Ректор добавил, что до капитального ремонта клиника акушерства и гинекологии имени Снегирева принимала до 2,5 тысячи родов в год. Теперь этот показатель вырастет до четырех тысяч, а появившихся на свет детей врачи продолжат наблюдать до совершеннолетия.

В ходе осмотра нового перинатального федерального центра гости ознакомились с операционными и залами индивидуальных родов, где установили оборудование для альтернативных способов рождения детей - например, в воде или вертикально.

После окончания процедуры маму и ребенка поместят в удобной палате. Есть отдельные комнаты для размещения семьи.

Гинекологическое отделение оснастили интегрированными операционными, где также будут использовать собственные разработки кафедры акушерства и гинекологии № 1 Сеченовского университета.

Модернизация изменила клинико-диагностическое отделение. Для удобства пациенток организовали новое пространство регистратуры и электронную очередь.

После посещения отделений министр и ректор пообщались с коллективом центра. Петр Глыбочко поблагодарил персонал за работу. Он отметил, что даже во время модернизации врачи продолжали активно трудиться. По словам Михаила Мурашко, коллектив клиники будет работать, а дети рождаться в великолепных условиях.

Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко подчеркнул, что, кроме специалистов с высокой квалификацией, центр получил самую современную медицинскую технику для оказания всех видов помощи.

Кроме того, родильные палаты оборудовали таким образом, чтобы отцы и другие члены семьи могли присутствовать при процессе рождения детей.

«Это укрепляет семью, позволяет участвовать близким родственникам в появлении новой жизни на свет», - подчеркнул министр.

Специалисты Сеченовского центра помогут не только беременным женщинам, но и тем, кто только планирует стать матерью. В перинатальном центре действует гинекологическое отделение и отделение вспомогательных репродуктивных технологий, оснащенные современным оборудованием.

Дети Минздрав Врачи Женщины Россия Технологии Москва
13 февраля 2025, 12:33
Врачи провели уникальную операцию и спасли трехлетнего мальчика с редким осложнением
РИА «Новости»
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Хирурги из двух новосибирских клиник провели первую в практике российских врачей операцию по удалению кардиостимулятора из кишечника трехлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина Минздрава России.

Ребенок родился с редкой жизнеугрожающей аритмией, встречающейся только у одного из 25 тысяч младенцев. Чтобы спасти новорожденного, врачи приняли решение установить ему кардиостимулятор.

Из-за маленького размера тела мальчика медицинский прибор установили не классическим способом - в подключичную область или в грудную клетку, а в верхней части живота поверх брюшины и прямой мышцы. Электроды прикрепили к правому предсердию и верхушке правого желудочка.

Спустя три года ребенка госпитализировали с высокой температурой и симптомами кишечной непроходимости.

«На рентгенографии подтвердилось то, что казалось невероятным: устройство не только сумело мигрировать в брюшную полость, преодолев барьер из мышцы и брюшной стенки, но и проникло непосредственно в кишечник, продолжая при этом исправно работать и задавать необходимый ритм сердцу», - рассказали в центре.

Санавиацией мальчика доставили в Новосибирск, где ему провели открытую операцию. Сначала хирурги имплантировали в грудь ребенка новый кардиостимулятор, а потом очистили сигмовидную кишку от спаек и извлекли старое устройство. Спустя десять дней мальчика выписали домой.

«Такая история - впервые в практике российских врачей. Мы не знаем точной причины столь грозного осложнения, возможно, это комплекс факторов, один из которых - малоподвижный образ жизни пациента, что связано с особенностями его здоровья», - заявил сердечно-сосудистый хирург Илья Сойнов.

Дети Больницы Минздрав Врачи Россия Наука
12 февраля 2025, 18:38
Россиянам посоветовали ходить 10 тысяч шагов после двух блинчиков на пиве
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Одним из самых ингредиентов для блинов является пиво. Однако пенный продукт добавляет им калорийности, из-за которой лучше совершать физическую нагрузку, рассказала 360.ru нутрициолог Наталья Петрова.

Она отметила, что пиво в рецепте блинов используется для придания тесту воздушности. Оно выделяет углекислый газ, действуя как естественный разрыхлитель, который поднимает тесто, делает его рассыпчатым и рыхлым.

«Но нужно помнить, что таких блинчиков лучше съедать не больше двух и в обед, а потом не забыть пройти 10 000 шагов в среднем темпе. Ингредиенты в блинах нельзя отнести к низкокалорийным», - сказала Петрова.

Нутрициолог уточнила, что в основном блины готовятся из яиц, сахара, соли, молока или кефира, иногда в них добавляют соду или дрожжи, подсолнечное масло.

«Сами по себе блины являются калорийной пищей с высоким гликемическим индексом, но еще больше калорийности добавляют начинки. Поэтому можно использовать муку грубого помола и сахарозаменители. Начинку можно сделать менее калорийной, используя ягоды, творог или йогурты с низким процентом жирности», - добавила она.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева рассказала о негативном влиянии сладких газированных напитков на здоровье.

Еда Пиво
11 февраля 2025, 23:39
В России запретят кальяны? Через них распространяется стафилококк
Unsplash
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Депутат Госдумы и лидер всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев внес инициативу полностью запретить индустрию кальянных в России, а так же продажу самих кальянов. В разговоре с ведущей 360.ru Региной Ореховой он пояснил, что через курение кальяна распространяется стафилококк, COVID-19 и другие инфекции. Они поражают организм во время использования одной трубки на всю компанию.

Как отметил Хамзаев, кальян - это ингалятор массового потребления, который не стерилизуется. Всего за день один такой аппарат может использоваться десятком человек, которые выдыхают в трубку свои бактерии.

«Даже в больницах ингалятор от одного до другого пациента проходит через сложную форму стерилизации. То есть в определенных шкафах, где убиваются практически все микробы, и даже там иногда появляются проблемы, что уже говорить про кальяны», - подчеркнул депутат.

Он уточнил, что при курении кальяна можно подхватить стафилококк, синегнойную палочку, COVID-19 и многие другие инфекционные заболевания, которые могут привести к фатальным последствиям.

«Тот же самый стафилококк может у вас находиться в полости рта более пяти-шести лет, вы даже об этом можете не догадываться, но при этом он будет полностью уничтожать ваш иммунитет и ваше здоровье», - предупредил собеседник 360.ru.

По его словам, необходимо ввести полный запрет на кальянные и продажу кальянов.

«Это вообще разносчик номер один. Поэтому, конечно, мы должны максимально принципиально ко всему этому подойти. Защита здоровья наших граждан должна быть в приоритете. Что касается доходов, то они должны волновать и интересовать нас в меньшей степени», - заключил Хамзаев.

Курение Болезни Молодежь Запреты Россия
10 февраля 2025, 10:26
Врач объяснила вред конфет с алкоголем
РИА «Новости»
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Конфеты с алкоголем обезвоживают организм, отрицательно влияют на поджелудочную железу и провоцируют людей, страдающих зависимостью от спиртного. Об этом рассказала РИА «Новости» руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Зарема Тен.

Кроме того, сочетание сахара с алкоголем сильнее раздражает слизистую желудка и хуже влияет на зубы.

Она напомнила, что их нельзя употреблять ни детям, ни беременным и кормящим, поскольку этиловый спирт даже в минимальных дозах может повредить плоду или уже родившемуся ребенку.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любых алкогольных напитков до 21 года. Он считает, что таким образом удастся снизить количество пьющих людей в стране, особенно среди молодежи.

Дети Молодежь Врачи Алкоголь

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