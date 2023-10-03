Санитарный вертолет приступил к круглосуточному дежурству в Новой Москве

03 октября 2023, 10:29
Сайт мэра и правительства Москвы
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С 1 октября вертолетная площадка московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка» перешла в оперативное управление столичного авиационного центра. Благодаря этому, санитарные вертолеты заступили на круглосуточное дежурство. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

На площадке обустроили диспетчерский пункт и установили специальное светотехническое оборудование. Кроме этого, в больнице есть помещение для авиамедицинской бригады. Там пилоты и врачи будут ожидать вызова.

Всего в распоряжении московского авиацентра находится пять вертолетных площадок. Четыре из них расположены при больницах № 15 имени Филатова, имени Юдина, имени Ерамишанцева и научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии.

Ранее стало известно, что еще два новых рентген-аппарата установили в больницах в Подмосковье. Оборудование закупили по нацпроекту «Здравоохранение».

Здравоохранение Медицина Москва 2023
Гинцбург объяснил особенность назальной вакцины от коронавируса
23 октября 2023, 14:47
РИА «Новости»
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Прошедшие вакцинацию назальным препаратом люди прекращали распространять вирус. Такая вакцина предоставила медицине дополнительные возможности, заявил «Газете.Ru» академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Назальная вакцина дает принципиально новые возможности. Так как ее вводят в нос, она дает стерильный иммунитет. Это значит, что человек, который таким образом вакцинировался, не является дальнейшим переносчиком возбудителя», - объяснил он.

В этом, по словам академика, заключается важное отличие назальной вакцины от инъекционной. В последнем случае привившийся пациент продолжал оставаться распространителем вируса, защищая только себя.

Гинцбург добавил, что в эпидемиологическом плане именно назальная вакцина способна прервать цепочку передачи возбудителя заболевания.

По его словам, по этой причине важно выпустить в назальной форме обновленный препарат «Спутник V», за основу которого взяли вариант «омикрона» под названием «кракен». Клинические испытания препарата еще не завершили. В гражданский оборот такую вакцину выпустят не раньше марта 2024 года, уточнил ученый.

Лекарства Медицина Вакцинация Коронавирус в России и в мире Главное о COVID-19
Минпромторг назвал долю российских медизделий в стоматологии
23 октября 2023, 09:48
Unsplash
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Российские медицинские изделия для стоматологии заняли около 20% от рынка. Пока информации о возможном дефиците нет. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минпромторге России.

Отечественные производители зарегистрировали свои стоматологические боры, дентальные импланты и компоненты. Также российские компании выпускают шлифовальные диски, пломбировочный материал, фрезы и другие элементы.

«По данным независимых агентств, доля медицинских изделий для стоматологии отечественного производства - порядка 20% от объема рынка медицинских изделий соответствующей номенклатуры», - уточнили в министерстве.

Отечественные производители в значительных объемах выпускают используемые в стоматологии расходные материалы. Общий объем производства медицинских изделий для этой сферы в России по итогам прошлого года вырос на 40,1% в стоимостном выражении и на 45,2% в натуральном выражении в сравнении с 2021 годом.

По данным Telegram-канала Mash , в России к Новому году взлетят цены на стоматологические услуги. Стоимость может вырасти по меньшей мере на 30% из-за курса рубля, санкций и трудностей с логистикой.

Здравоохранение Врачи Минпромторг РФ Медицина
«Метаболическая ловушка». Россиян предостерегли от резкого похудения к Новому году
23 октября 2023, 04:54
Freepik
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Резкое похудение к Новому году в короткие сроки может привести к нарушению обмена веществ и проблемам со здоровьем. Как правильно худеть, рассказал изданию Lenta.ru заведующий кафедрой диетологии университета «Росбиотех» Алексей Березников.

Специалист отметил, что для человека с лишним весом нормально и безопасно терять от 500 грамм до одного килограмма в месяц. Небольшой дефицит калорий и увеличение физической нагрузки не создает эффекта рикошета, вес в таком случае не вернется, пояснил диетолог.

При попытках быстро похудеть и резкого снижения количества калорий включается замедление обмена веществ, масса не уходит. И в итоге роисходит нарушение обмена веществ.

«Игры в жесткий дефицит калорий только загонят организм в метаболическую ловушку», - заявил Березников.

Некоторые продукты могут способствовать сбросу лишнего веса. Освежающие напитки и блюда с мятой ускоряют метаболизм, а лечебные свойства растения помогают избавиться от головной боли и улучшить настроение.

Диеты Ожирение Новый год
Россиянам назвали продукты, вредные для метеозависимых
23 октября 2023, 04:22
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Зависимым от изменений погоды людям нельзя есть продукты, которые содержат трансжиры, сахар и соль. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, плохое самочувствие при изменении климатических условий часто сопровождается перепадами атмосферного давления. В большинстве случаев такое происходит у пациентов с определенными болезнями. Эта реакция говорит о нарушении системы адаптации организма к окружающим условиям.

«В основном это бывает связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - призналась Соломатина.

Эксперт рекомендовала метеозависимым людям соблюдать особенную диету для улучшения самочувствия. Питаться определенным образом следует на постоянной основе.

«Главное, нужно исключить из рациона трансжиры - жареное, копченое, маргарин. Надо исключить продукты с добавленным сахаром, а также изделия из белой муки», - сказала специалист.

Помимо этого Соломатина посоветовала таким людям исключить соль из рациона. Этот продукт задерживает жидкость, из-за чего повышается давление.

Ранее стало известно, как магнитные бури влияют на организм человека. Они могут вызывать слабость, бессонницу и тахикардию.

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