Санитарный вертолет приступил к круглосуточному дежурству в Новой Москве

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На площадке обустроили диспетчерский пункт и установили специальное светотехническое оборудование. Кроме этого, в больнице есть помещение для авиамедицинской бригады. Там пилоты и врачи будут ожидать вызова.

Всего в распоряжении московского авиацентра находится пять вертолетных площадок. Четыре из них расположены при больницах № 15 имени Филатова, имени Юдина, имени Ерамишанцева и научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии.

Ранее стало известно, что еще два новых рентген-аппарата установили в больницах в Подмосковье. Оборудование закупили по нацпроекту «Здравоохранение».