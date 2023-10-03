Санитарный вертолет приступил к круглосуточному дежурству в Новой Москве
С 1 октября вертолетная площадка московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка» перешла в оперативное управление столичного авиационного центра. Благодаря этому, санитарные вертолеты заступили на круглосуточное дежурство. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
На площадке обустроили диспетчерский пункт и установили специальное светотехническое оборудование. Кроме этого, в больнице есть помещение для авиамедицинской бригады. Там пилоты и врачи будут ожидать вызова.
Всего в распоряжении московского авиацентра находится пять вертолетных площадок. Четыре из них расположены при больницах № 15 имени Филатова, имени Юдина, имени Ерамишанцева и научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии.
Ранее стало известно, что еще два новых рентген-аппарата установили в больницах в Подмосковье. Оборудование закупили по нацпроекту «Здравоохранение».