Сальмонеллу обнаружили в популярном петербургском ресторане

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Петербургское управление Роспотребнадзора проводит расследование случаев отравления посетителей кафе Ivori Garden на Советской улице. По данным ведомства, у 11 клиентов заведения появились симптомы кишечной инфекции. Лабораторные исследования показали, что у восьми из них обнаружена сальмонелла.

Инспекторы Роспотребнадзора также нашли сальмонеллу в пробах пищевой продукции ресторана. В результате заведение временно закрыто. Ведомство направила материалы дела в суд, для принятия решения об административном приостановлении деятельности. Рассмотрение дела назначено на 1 ноября.

В начале октября школьника из Подмосковья госпитализировали с симптомами острого отравления из-за съеденной шоколадки.