03 мая 2024, 14:40

Рыбу назвали хорошим продуктом для профилактики слабоумия

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Если соблюдать баланс витаминов и исключить факторы риска, можно снизить риски появления болезни Альгеймера до 80%. Об этом Daily Mail сообщили врачи.

Шанхайский невролог Цзинь-Тай Ю назвал Альцгеймер видом деменции, который накапливает аномальные белки, провоцирующие гибель нервных клеток и постепенное сокращение неповрежденных участков мозга. Врач отметил, что предотвратить этот процесс могут витамины группы В и жирные кислоты Омега-3.

Такого же мнения придерживается профессор фармакологии из Оксфорда Дэвид Смит. Он разработал собственное правило для сохранения умственных свойств мозга и памяти. Речь идет о регулярном включении в рацион богатой Омега-3 рыбы. Подойдут сельдь, скумбрия и лосось. Также профессор призвал вести активный образ жизни и нормализовать питание, чтобы сократить риски дегенеративных изменений мозга.

Роспотребнадзор недавно рассказал о пользе куриных яиц. Однако эксперты призвали перед употреблением тщательно обрабатывать скорлупу.

Болезни Питание Врачи Продукты
05 мая 2024, 14:08
Россиянам рассказали, сколько колбасы и сливочного масла лучше есть в день
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Насыщенные жиры, содержащиеся в животных продуктах, стоит с осторожностью потреблять каждому человеку вне зависимости от состояния здоровья. Это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог сети клиник доказательной медицины Ольга Чухачева.

Она отметила, что у организма нет потребности в потреблении насыщенных жиров. Кроме того, получить их недостаток очень сложно: они могут вырабатываться внутри сами.

«Насыщенные жиры - один из немногих компонентов пищи, которые рекомендовано ограничивать всем людям <…> до 10% от суточной калорийности рациона. Это кусочек сала, колбасы или сливочного масла объемом с большой палец», - пояснила она.

Диетолог посоветовала выбирать постные сорта мяса, рыбу, морепродукты, бобовые, растительные масла и орехи. А продуктов высокой степени переработки - колбас, сладостей, десертов - лучше избегать.

Ранее россиянам рассказали, почему не стоит есть глазированную верхушку кулича.

Еда Врачи Продукты
05 мая 2024, 04:26
Россиянам рассказали, о чем говорит тяга к сладкому
РИА «Новости»
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Неконтролируемое потребление сладкого может привести к развитию диабета II типа. Справиться с тягой к сладкому бывает непросто, так как она обусловлена как физиологическими, так и психологическими причинами, рассказали «Известия».

Тяга к сладкому - это не обязательно симптом какого-то заболевания. Но в то же время она может косвенно свидетельствовать о множестве нарушений в организме, отметила эндокринолог, диетолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра Ирина Русс.

«Во-первых, у человека может не хватать энергии из-за снижения уровня витаминов и недостатка дофамина и других гормонов. Во-вторых, это может быть следствием развития инсулинорезистентности», - пояснила врач.

Также это может свидетельствовать о хроническом воспалении в ЖКТ. Кроме этого, тяга к сладкому может быть маркером депрессии.

Физическая активность и отказ от перекусов помогут снизить риск диабета. Также важно грамотно составлять рацион, заявил ранее эндокринолог Роман Терушкин.

Врачи Медицина Диабет Депрессия
04 мая 2024, 22:15
«Растительный бургер». Мужчинам порекомендовали отказаться от мяса
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Мужчины среднего возраста, заменив в своем ежедневном рационе красное мясо на пищу растительного происхождения, могут улучшить свое здоровье. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой рассказала исполнительный директор Научно-исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог Нурия Дианова.

«Я как <…> ежедневно практикующий врач могу сказать, что, если бы часть моих пациентов, в основном, мужчины среднего возраста, заменили хотя бы одну порцию в своем рационе красного мяса на <…> растительный бургер, они бы добились значительного улучшения своего здоровья», - заявила эксперт.

По ее словам, в 2020 году в течение восьми недель в Стэнфорде проводили исследования, в ходе которых одни участники эксперимента принимали только обычное мясо, а другие - его заменители растительного происхождения.

«Они (участники из второй группы - прим. ред) снизили вес на один килограмм за восемь недель естественным образом. <…> Есть биомаркер, который стал популярен в последнее время. Это триметиламин и его вариант оксида. <…> Его исследовали у этих двух групп. Это маркер риска тромбозов, сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда, системного воспаления рака кишечника и, как это ни странно, заболевания почек и сахарного диабета», - подчеркнула специалист.

У людей, не евших красное мясо, даже липидный профиль - исследование крови, в процессе которого определяют содержание жиров разных фракций в сыворотке крови - стал улучшаться, подчеркнула Дианова.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева предупредила россиян , что магазинный маринад для шашлыка может нанести вред организму.

Исследования Питание Врачи Мужчины Рак Наука
04 мая 2024, 20:11
Трудный диагноз. Москвичку два года лечили не от той болезни
РИА «Новости»
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У москвички, которую два года ошибочно лечили от рака, нашли редкое заболевание — брюшную жабу. Об этом Lenta.ru рассказал хирург, доктор медицинских наук Борис Руденко.

По его словам, пациентка впервые обратилась к врачам два года назад и пожаловалась на боли в области живота.

«Тщательный осмотр не подтвердил предполагаемый диагноз (рак), а выявил атеросклероз чревного ствола», - подчеркнул специалист.

Такое заболевание также называют брюшной жабой, оно связано с плохим кровоснабжением органов брюшной полости.

В результате женщине провели уникальную операцию, во время которой в сосуд установили стент.

В Видновском перинатальном центре провели уникальную операцию беременной женщине, у которой диагностировали врастание плаценты в рубец на матке. Врачи провели операцию на сроке 33 недели и два дня. На свет появились двое мальчиков весом 2120 и 2200 граммов.

У москвички, которую два года ошибочно лечили от рака, нашли редкое заболевание - брюшную жабу. Об этом Lenta.ru рассказал хирург, доктор медицинских наук Борис Руденко.

Врачи Женщины Рак

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