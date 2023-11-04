04 ноября 2023, 01:15

Ростовские врачи спасли женщину с двойной беременностью

Pixabay
Читайте нас в: Google Новости

Врачи ростовской городской больницы диагностировали двойную беременность у 27-летней пациентки — внематочную и маточную. Об уникальном случае в Telegram-канале рассказала пресс-служба областного Минздрава.

Женщина поступила в больницу с обильным внутрибрюшным кровотечением, медики диагностировали разрыв маточной трубы. Анализы показали отсутствие маточной беременности, рассказала заведующая гинекологическим отделением Нина Циркунова. Но через месяц на плановом приеме УЗИ показало беременность сроком четыре-пять недель. Она наступила одновременно с внематочной.

«Это уникальный случай для мира медицины - сочетание маточной и внематочной беременности. Частота подобных случаев колеблется от 0,6 до 4% от общего числа беременностей», - завила врач.

Беременность у пациентки протекала нормально и на свет появился здоровый доношенный мальчик.

Ранее в Госдуме подняли вопрос о запрете абортов в частных клиниках. Эту тему активно обсуждают наряду с материнским капиталом.

Врачи ростовской городской больницы диагностировали двойную беременность у 27-летней пациентки - внематочную и маточную. Об уникальном случае в Telegram-канале рассказала пресс-служба областного Минздрава.

Беременность Врачи Медицина
03 ноября 2023, 04:47
Пандемия COVID-19 негативно сказалась на умственных способностях пожилых людей
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Когнитивные способности людей старше 50 лет значительно ухудшились в период пандемии COVID-19. Такой вывод сделали ученые из университета Эксетера и Королевского колледжа Лондона, свое исследование они опубликовали в научном журнале The Lancet.

В онлайн-исследовании приняли участие более трех тысяч человек в возрасте от 50 до 90 лет. Они проишли тесты на оценку когнитивных способностей. Исследование показало, что в первый год пандемии ускорились темпы снижения умственных способностей. По данным ученых, что навыки пространственного ориентирования, запоминания, обработки и анализа информации стали ухудшаться на 50% быстрее.

Предположительно, это произошло из-за самоизоляции в период пандемии, пожилые люди меньше двигались, общались и чаще употребляли алкоголь. Такой режим подвергает старшее поколение риску развития деменции.

Риск возникновения деменции также возрастает из-за прерывистого и поверхностного сна. Глубокий сон является крайне важным для здоровья мозга, если длительность такого сна уменьшается на 1% в год, риск развития деменции увеличивается на 27%.

Болезни Коронавирус в России и в мире
02 ноября 2023, 04:07
Врач назвала фрукт, который снизит давление и поможет похудеть
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Грейпфрут может оказаться полезным для людей с высоким кровяным давлением и избыточным весом. Об этом сообщила врач Татьяна Захарова в беседе с изданием «МедикФорум».

Эксперт рассказала, что продукт содержит большое количество витаминов А и С, его считают идеальным источником пищевых волокон. Также фрукт имеет очень низкий гликемический индекс - 25.

В публикации сообщили об исследовании, в котором участвовало 74 добровольца. Ученые разделили их на две категории. Одни ели половинку грейпфрута три раза в день перед приемом пищи, а другие - нет. Результаты показали, что у первой группы снизилось кровяное давление, кроме этого, испытуемые заметно похудели.

«Грейпфрут естественно богат калием, а большее потребление калия может снизить кровяное давление. Увеличение потребления калия снижает как систолическое, так и диастолическое артериальное давление у взрослых с гипертонией», - сказано в материале.

Ранее врач-гастроэнтеролог Алла Губина назвала продукты, которые снижают риск развития рака. По ее словам, это овощи, бобовые, фрукты, нежирное мясо и рыба.

Еда Болезни Врачи Продукты
01 ноября 2023, 04:34
Гастроэнтеролог назвала продукты, снижающие риск развития рака
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Нездоровое питание и вредные привычки могут стать причиной появления онкологических заболеваний. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Алла Губина на сайте Роскачества.

Специалист отметила, что на состояние организма положительно повлияет сбалансированный рацион. Врач назвала продукты, способствующие сокращению риска возникновения рака на 10-20%. Среди них: овощи, бобовые, фрукты, нежирное мясо, рыба, тофу, яйца, орехи, семена, молоко, йогурт, сыр, цельнозерновые, злаковые и продукты с пониженным содержанием жира.

«Пища играет важную роль не только для профилактики онкологии, но и для поддержания нормальной физической формы человека, уже заболевшего. Благодаря правильному питанию <…> иммунная система укрепится, чтобы бороться в полную силу», - заявила эксперт.

Ранее психонейроиммунолог и кандидат психологических наук Александр Блинков заявил, что положительное отношение к стрессу способно помочь в борьбе с раком. По его словам, хороший настрой запускает выработку окситоцина, придающего психоэмоциональные силы.

Болезни Врачи Рак Онкология
31 октября 2023, 17:57
ИИ в Москве научили выявлять несколько заболеваний на снимках грудной клетки
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Еще один комплексный сервис на основе искусственного интеллекта, который способен выявлять несколько заболеваний на компьютерной томограмме (КТ), запустили в Москве. Нейросеть сможет находить патологии органов грудной клетки. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве начал работу новый сервис на основе искусственного интеллекта для комплексного определения семи заболеваний органов грудной клетки», - рассказала она.

Нейросеть обучили находить на снимках признаки семи патологий: рака легкого, пневмонии, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, легочной гипертензии, гидроторакса и ишемической болезни сердца. Искусственный интеллект проанализировал более 10,5 миллиона медицинских снимков.

В конце 2021 года организаторы эксперимента с искусственным интеллектом заявили о перспективах перехода к комплексным решениям. Сегодня врачи уже могут пользоваться шестью программными продуктами, которые способны определить сразу несколько патологий.

Ранее москвичам рассказали, как нейросети выявили более 800 нарушений с использованием земель.

Здравоохранение Искусственный интеллект Москва 2023 Анастасия Ракова

Новости по теме