Ростовские врачи спасли женщину с двойной беременностью

Читайте нас в:

Женщина поступила в больницу с обильным внутрибрюшным кровотечением, медики диагностировали разрыв маточной трубы. Анализы показали отсутствие маточной беременности, рассказала заведующая гинекологическим отделением Нина Циркунова. Но через месяц на плановом приеме УЗИ показало беременность сроком четыре-пять недель. Она наступила одновременно с внематочной.

«Это уникальный случай для мира медицины - сочетание маточной и внематочной беременности. Частота подобных случаев колеблется от 0,6 до 4% от общего числа беременностей», - завила врач.

Беременность у пациентки протекала нормально и на свет появился здоровый доношенный мальчик.

Ранее в Госдуме подняли вопрос о запрете абортов в частных клиниках. Эту тему активно обсуждают наряду с материнским капиталом.

Врачи ростовской городской больницы диагностировали двойную беременность у 27-летней пациентки - внематочную и маточную. Об уникальном случае в Telegram-канале рассказала пресс-служба областного Минздрава.