10 июля 2024, 11:22

Ростех получил разрешение на клинические исследования первой в России вакцины от гриппа и коронавируса

Медиасток.рф
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Холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» проведет клинические исследования первой в стране и второй в мире вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции. Разрешение на испытания препарата «Ультрикс Комби» выдал Минздрав России.

Безопасность и переносимость препарата испытают с участием 370 пациентов.

«Мы приступаем к важнейшему этапу работы над вакциной. Двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование покажет действие вакцины в организме человека и оценит его эффективность», - рассказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Вакцина «Ультрикс Комби» содержит компоненты для защиты от четырех сезонных штаммов вирусов гриппа и вируса SARS-CoV-2, разработанные «Нацимбио». Компонент для защиты от ковида разработали компании группы «Артген биотех».

«Несмотря на то, что ВОЗ отменила статус пандемии для коронавируса, заболеваемость ковидом находится на высоком уровне, а текущие показатели смертности от ковида превосходят смертность от гриппа», - подчеркнул председатель Совета директоров «Артген биотех» Артур Исаев.

По замыслу разработчиков, новый комбинированный препарат сократит расходы на вакцинацию от гриппа и ковида по отдельности. При этом общий иммунитет населения повысится и будет препятствовать развитию пандемий.

Ученые продолжают разрабатывать вакцины против рака в России. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, первые результаты доклинических исследований такого препарата представят до конца года. После этого начнутся клинические испытания.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ростех Минздрав Вакцинация
10 июля 2024, 04:18
Эндокринолог назвала фастфуд, повышающий риск развития рака
Global Look Press
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Потребление картофеля фри повышает риск развития онкологических заболеваний. Об этом рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина, ее слова привело РИА «Новости».

«Употребление картофеля фри можно сравнить с курением сигарет. В одной порции любимой классики фастфуда содержится столько же альдегидов, как в сигарете», - пояснила врач.

Эндокринолог уточнила, что речь идет о картофеле фри из ресторанов быстрого питания, где масло для фритюра меняют редко. Калошина отметила, что любая жареная пища не идет на пользу организму, но раз в месяц можно побаловать себя картошкой фри, обжаренными во фритюре креветками или кольцами кальмара.

Врач Зухра Павлова считает, что проводить параллель между картошкой фри и сигаретами - перебор. От редкого употребления данного блюда никакого вреда не будет.

Еда Больницы Курение Питание Врачи Рак Онкология Продукты Рестораны
10 июля 2024, 04:04
Россиянам назвали основные симптомы аллергии на жару
Freepik
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Появление волдырей, покраснение и отек кожи свидетельствуют о наличии у человека аллергии на жару. Об этом в интервью порталу «Доктор Питер» заявила терапевт Екатерина Гавриленко.

По ее словам, этот недуг проявляется в виде мелких зудящих волдырей в области груди и шеи, а также покраснением и отеком кожи.

«В жаркую погоду риск этой проблемы существенно возрастает», - предупредила врач.

Первые симптомы могут проявиться уже через десять минут после увеличения температуры воздуха, и они сохраняются в течение часа. Кроме того, обострение может произойти из-за физических нагрузок, сильного стресса и после употребления острой пищи.

Ранее стилист Ольга Ким посоветовала в жаркую погоду носить одежду из натуральных материалов, в том числе хлопка, льна и вискозы.

Болезни Врачи Погода Жара
10 июля 2024, 03:51
Турецкие повара назвали россиянам 10 блюд, от которых лучше отказаться в местных отелях
Freepik
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Отдыхающим в турецких отелях туристам лучше не употреблять десерты и готовые напитки со шведского стола. Об этом в интервью изданию «Аргументы и факты» рассказали местные повара.

По их словам, управляющие компании нередко используют для приготовления традиционных десертов и напитков некачественные или дешевые продукты. Это касается не только пахлавы и кадаифа, но и порошковых соков, а также кофе и чая из пакетиков.

Кроме того, несвойственные для турецкой кухни иностранные блюда, такие как суши, итальянская паста и пицца не соответствуют мировым вкусовым стандартам. Также они посоветовали не есть долму из виноградных листьев, сомнительного качества котлеты, мясные и колбасные изделия, мясное рагу, оливки, а также не употреблять местные алкогольные напитки.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала , что в России кафе и другие точки общепита могут представлять большую опасность для здоровья их посетителей.

Еда Отдых Турция Туризм Питание Отпуск
09 июля 2024, 13:12
Вычисляем ботулизм. Россиянам объяснили, как выбрать безопасные рыбные консервы
РИА «Новости»
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Рыбные консервы содержат омега-3, витамины D, D12, железо, йод и магний, поэтому они являются важной составляющей сбалансированного рациона. О том, как выбрать этот пищевой продукт, рассказали в рамках проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание».

О качестве консервов расскажет упаковка. Она должна быть не вздута, не иметь повреждений и ржавчины. Ни в коем случае не стоит брать жестяную банку, имеющую выпуклости на дне или крышке.

На качественном продукте маркировка наносится методом выдавливания или несмываемой краской. На ней указывается дата выпуска и код продукта. Последний необходим для того, чтобы определить вид рыбы. Также маркировка содержит информацию о номере смены, индексе предприятия и рыбной промышленности - «Р».

Чтобы выбрать свежее сырье, необходимо изучить этикетку: чем ближе точка вылова к месту производства, тем вкуснее будет рыба. Если же предприятие находится далеко, то перед вами, скорее всего, замороженный продукт. Также на этикетке прописывают срок годности, состав, массу нетто и пищевую ценность.

Качество рыбных консервов определяется по запаху и вкусу: они должны быть приятными, свойственными копченой, жареной или вареной рыбе. Допускается аромат пряностей и других добавок.

Если кусочки и тушки рыб плохо уложены, слишком мелкие, разваливаются и имеют неправильную форму, то лучше не употреблять их в пищу. Важно помнить, что некачественные и просроченные консервы могут стать причиной развития ботулизма, который при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом.

Банки Питание Роспотребнадзор Продукты Промышленность

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