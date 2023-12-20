Рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Москве стал снижаться

Читайте нас в:

«Никаких новых вирусов в структуре заболеваемости нет. Существенного роста госпитализаций в городе нет», - отметили в депздраве.

При этом количество заболевших не выросло, по сравнению с предыдущим периодом. Медики стали ожидать наступления стабильности в ближайшее время.

«В течение ближайших одной-двух недель прогнозируется выход на плато по заболеваемости», - отметили в пресс-службе.

Несколько дней назад москвичи заметили очередь из 23 машин скорой помощи у инфекционной больницы, что послужило поводом для обсуждений в СМИ. Однако депздрав назвал такую ситуацию штатной и не заслуживающей повышенного внимания.