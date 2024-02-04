Российские ученые разработали уникальные методики лечения рака

Читайте нас в:

В России занимаются передовыми разработками в области лечения онкологических заболеваний. В их числе - алгоритм лечения метастазов в головном мозге, сообщили «Известия».

Ученые СПбПУ разработали метод стереотаксической радиохирургии на гамма-ноже при меланоме. С его помощью врачи могут направлять радиацию на пораженные опухолью ткани, не воздействуя на здоровые клетки.

Использование гамма-ножа в сочетании с другими средствами терапии способно продлить жизнь пациенту.

Специалисты вуза также создают препарат на основе изотопа радия-223. Его можно применять пациенткам, у которых диагностировали рак груди.

Решением проблемы локализации опухоли и предотвращением ее распространения на здоровые ткани занимаются сотрудники центра радиологии имени Гранова. Их препарат, который создает «капсулу» вокруг раковых клеток, сейчас проходит доклинические испытания.

Ранее курильщикам табачных изделий и электронных сигарет посоветовали чаще некурящих проверять легкие на наличие новообразований.