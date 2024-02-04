04 февраля 2024, 18:54

Российские ученые разработали уникальные методики лечения рака

РИА «Новости»
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В России занимаются передовыми разработками в области лечения онкологических заболеваний. В их числе — алгоритм лечения метастазов в головном мозге, сообщили «Известия».

В России занимаются передовыми разработками в области лечения онкологических заболеваний. В их числе - алгоритм лечения метастазов в головном мозге, сообщили «Известия».

Ученые СПбПУ разработали метод стереотаксической радиохирургии на гамма-ноже при меланоме. С его помощью врачи могут направлять радиацию на пораженные опухолью ткани, не воздействуя на здоровые клетки.

Использование гамма-ножа в сочетании с другими средствами терапии способно продлить жизнь пациенту.

Специалисты вуза также создают препарат на основе изотопа радия-223. Его можно применять пациенткам, у которых диагностировали рак груди.

Решением проблемы локализации опухоли и предотвращением ее распространения на здоровые ткани занимаются сотрудники центра радиологии имени Гранова. Их препарат, который создает «капсулу» вокруг раковых клеток, сейчас проходит доклинические испытания.

Ранее курильщикам табачных изделий и электронных сигарет посоветовали чаще некурящих проверять легкие на наличие новообразований.

Ученые Россия Рак
04 февраля 2024, 03:52
Землю накроет очередная магнитная буря
Freepik
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В понедельник, 5 февраля, Землю накроет магнитная буря. Прогноз появился на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

По данным лаборатории, магнитная буря ожидается с 03:00 до 06:00. Специалисты присвоили ей категорию G1 - это значит, что геомагнитные возмущения будут слабыми.

В конце января произошла серия сильных магнитных бурь. В прошлую субботу, 27 января, Землю накрыла буря, которой присвоили красный уровень магнитной опасности. Мощность геомагнитных волн достигла четырех баллов. Специалисты предупредили метеозависимых людей о возможном ухудшении самочувствия: тошноте, мигрени и апатии.

Во вторник, 30 января, из-за мощной вспышки на Солнце с выбросом плазмы на Землю обрушился радиационный шторм. Специалисты предупредили о возможных недомоганиях у метеозависимых людей, а также сбоях в работе систем связи и навигации.

Прогноз погоды Шторм Погода Магнитные бури Солнце Астрономия
04 февраля 2024, 02:30
Врач назвал семь самых канцерогенных продуктов
Freepik
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Частое употребление канцерогенных продуктов может повысить вероятность развития рака желудка. К ним относятся красное мясо, алкоголь, копчености, соленья, соусы, маргарин и сладкая газировка, сообщила врач-терапевт Варвара Рубан в беседе «Известиям».

По словам врача, самым опасным для ЖКТ продуктом считается алкоголь. Риск рака простаты у мужчин увеличивается при увлечении переработанным мясом.

«В колбасу, сосиски и консервы добавляют нитриты, которые в ЖКТ преобразуются в нитрозамины, повышающие риск развития злокачественных образований», - отметила она.

Также опасными для здоровья являются овощи и фрукты, которые удобряли нитратами и специальными составами. Соленья и некоторые соленые продукты могут повысить риск развития рака из-за содержания диметилнитритов. Газированные напитки также являются продуктом, который представляет угрозу для здоровья.

Ученые нашли связь между грушей и снижением риска развития онкологических заболеваний. Употребление этого фрукта уменьшит вероятность появления злокачественных образований в желудке и легких.

Рак Онкология Продукты
04 февраля 2024, 02:00
Онколог рассказал, как избежать появления рака
РИА «Новости»
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Пациенты охотно верят в мифы, сопровождающие онкологические заболевания. Внештатный онколог Минздрава России, Андрей Каприн развеял самые распространенные заблуждения о раке, сообщили «Известия».

Он отметил, что на ранних стадиях болезнь может скрываться за такими симптомами, как незначительное повышение температуры и головные боли. Пациенты начинают лечить эти симптомы самостоятельно, что может усилить рост раковых клеток.

Каприн рекомендовал проходить профилактические осмотры и диспансеризации, чтобы вовремя оценивать состояние организма. По его словам, на ранних стадиях анализ крови на онкомаркеры неинформативен.

Врач подчеркнул, что система диспансеризации в России помогает обнаружить рак на ранней стадии и включает скриннинг по семи наиболее распространенным локализациям рака. Такого опыта нет ни в одной другой стране.

Народные методы не способны вылечить рак, пациент только потеряет драгоценное время. Кроме того, инфекционная природа рака до сих пор не подтверждена, хотя есть инфекции, которые могут привести к его развитию, например, вирус папилломы человека.

Также Каприн напомнил, что на периоде ремиссии пациенту нужно постоянно наблюдаться и следовать рекомендациям врача.

Ранее онколог Ани Баданян напомнила, что женщинам старше 40 лет необходимо регулярно в обязательном порядке проходить маммографию.

Минздрав Врачи Рак Онкология
03 февраля 2024, 22:40
Назван самый вредный способ приготовления кофе
РИА «Новости»
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Существует множество способов приготовления натурального кофе, но некоторых из них могут быть опасными для здоровья. В числе самых вредных оказалось использование френч-пресса, отметили в европейском журнале профилактической кардиологии.

По словам профессора Гетеборгского университета Дага Телле, нефильтрованный кофе негативно влияет на организм. Он способен увеличить уровень холестерина в крови.

В напитке, приготовленном по-турецки, также есть кафестол и кахвеол - это соединения, от которых зависит уровень холестерина. После 15-летнего исследования ученый пришел к выводу, что фильтрованный кофе намного полезнее для здоровья и может увеличить продолжительность жизни.

Поклонникам тонизирующего напитка рекомендовали использовать бумажный фильтр, который удалит вещества, повышающие риски сердечного приступа.

Эндокринолог Зухра Павлова ранее рассказала, что употребление натурального кофе снижает риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Кофе Ученые

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