Российские ученые нашли «под ногами» лекарство от рака

Ученые Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии Уральского федерального университета (УрФУ) выяснили, что в трутовиках есть уникальные антиоксидантные свойства, которые влияют на клеточные механизмы. Также эти грибы обладают стероидами и терпеноидами, которые имеют большое значение в жизни животных и растений.

Исследователи отметили, что трутовик скошенный и грибы рейши давно использовали в традиционной медицине. Они помогали против опухолей и укрепляли иммунитет. Также грибы славились среди целителей в азиатских странах.

Трутовые грибы с Урала тоже обладают подобными свойствами. Специалисты выяснили, что их можно использовать в борьбе с раковыми клетками. Созданный на основе грибов препарат уже продемонстрировал свою эффективность на мышцах. После окончания всех испытаний ученые планируют создавать вакцины для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Ранее врач-онколог Игорь Самойленко заявил, что исследователи научились направлять иммунитет пациентов на борьбу со злокачественными опухолями. По его словам, вакцина против рака, над которой работают российские ученые, основана на том же принципе.