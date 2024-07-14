14 июля 2024, 04:31

Российские ученые нашли «под ногами» лекарство от рака

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Трутовые грибы, которые растут в Уральском федеральном округе, способны подавлять раковые клетки. Об этом сообщило Ura.ru.

Ученые Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии Уральского федерального университета (УрФУ) выяснили, что в трутовиках есть уникальные антиоксидантные свойства, которые влияют на клеточные механизмы. Также эти грибы обладают стероидами и терпеноидами, которые имеют большое значение в жизни животных и растений.

Исследователи отметили, что трутовик скошенный и грибы рейши давно использовали в традиционной медицине. Они помогали против опухолей и укрепляли иммунитет. Также грибы славились среди целителей в азиатских странах.

Трутовые грибы с Урала тоже обладают подобными свойствами. Специалисты выяснили, что их можно использовать в борьбе с раковыми клетками. Созданный на основе грибов препарат уже продемонстрировал свою эффективность на мышцах. После окончания всех испытаний ученые планируют создавать вакцины для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Ранее врач-онколог Игорь Самойленко заявил, что исследователи научились направлять иммунитет пациентов на борьбу со злокачественными опухолями. По его словам, вакцина против рака, над которой работают российские ученые, основана на том же принципе.

Болезни Лекарства Ученые Россия Рак Онкология
14 июля 2024, 00:49
Россиян предупредили об усилении побочных эффектов лекарств в жару
Unsplash
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Жаркая погода увеличивает риск побочных эффектов некоторых лекарств, а также может привести к неисправности ручек-шприцов и взрывам ингаляторов. Об этом написало издание The Associated Press.

При повышенной температуре воздуха прием таблеток для снижения давления может привести к обезвоживанию, а бета-блокаторы могут снизить приток крови к коже, что приведет к уменьшению чувствительности к жаре.

«Антидепрессанты, аспирин и обезболивающие могут помешать телу нормально охлаждаться. Также сочетание жары и некоторых лекарств может привести к головокружению и падению», - сообщило издание.

Врач Марина Бережная рассказала, что нужно положить в дорожную аптечку, чтобы путешествие прошло максимально комфортно и безопасно. В первую очередь нужно запастись препаратами, которые человек пьет на постоянной основе.

Лекарства Погода Жара
13 июля 2024, 05:30
Стало известно, в каких алкогольных напитках меньше всего калорий
Freepik
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Светлое пиво и красное вино являются наименее калорийными алкогольными напитками. Об этом сообщило издание Ferra.ru.

В публикации отметили, что в 350 миллилитрах светлого пива содержится 103 килокалории, 14 миллиграммов натрия, шесть граммов углеводов и один грамм белка. При этом алкоголя в нем 3,5−5%.

Что касается красного вина, то в 150 миллилитрах этого напитка всего 125 килокалорий, шесть миллиграммов натрия, четыре грамма углеводов и 12−15% алкоголя. Кроме того, в этом вине есть полифенолы.

Ранее гастроэнтеролог Татьяна Заможняя заявила, что безопасных доз алкоголя спиртного не существует. При этом можно придерживаться определенного количества, которое сильно не навредит организму. В него входят поллитра пива и 200 миллилитров вина.

Алкоголь Диеты
12 июля 2024, 03:39
Воронежские врачи спасли беременную с 14-килограммовой опухолью яичников
Global Look Press
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Врачи Воронежской областной клинической больницы сохранили беременность пациентке с 14-килограммовой опухолью яичников. Историю чудесного спасения рассказали на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».

Горожанка обратилась в перинатальный центр на плановый скрининг с беременностью 20 недель. Врачи во время УЗИ выявили опухоль, которая занимала практически всю брюшную полость, женщину срочно госпитализировали.

«Диагностику и выбор тактики лечения сильно осложняло наличие у пациентки более 100 килограммов избыточного веса», - рассказали в больнице.

Из-за быстрого роста опухоли оперировать пришлось незамедлительно. Многопрофильная бригада врачей удалила опухоль, она оказалась доброкачественной и весила 14 килограммов. Беременность удалось сохранить.

В Подмосковье медики провели экстренную операцию девушке со снятым скальпом и зияющими костями черепа.

Беременность Больницы Врачи Женщины
12 июля 2024, 02:44
Ученые выявили молекулу, отвечающую за скорость похудения
Freepik
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Скорость похудения зависит от особого типа молекул. Результаты исследования японских ученых из Университета Кобе, которые пришли к таком выводу, опубликовал журнал Molecular Metabolism.

По мнению экспертов, быстрее худеют те люди, в чьем организме есть специфический белок и так называемая сигнальная молекула PGC-1α.

К такому заключению они пришли после экспериментов на мышах. Грызунов протестировали на скорость увеличения мышц, быстроту сжигания жира и уровень потребления кислорода в разных физических состояниях. Также исследования проводились с группой людей, страдающих диабетом второго типа и здоровых добровольцах.

Ранее врач-невролог Александра Москвичева объяснила, что употребление кисломолочных продуктов и овощей может способствовать похудению.

Исследования Питание

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