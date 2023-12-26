Российские регионы начали закупать обновленную вакцину «Спутник лайт»

«Новый антигенный состав вакцины „Спутник Лайт“ - он уже сегодня начал выпускаться, и регионы ее [вакцину] начали закупать», - отметил он.

По словам министра, производитель столкнулся с технологическими сложностями с одним из видов вакцин. Однако их удалось преодолеть, вакцина поступила в медицинские организации.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте заболеваемости ковидом. За 28 дней количество случаев заражения COVID-19 в мире выросло на 52% - до 850 тысяч.

В Москве и Санкт-Петербурге зафиксировали пик тройной эпидемии. По данным иммунолога Владимира Болибока, речь идет о заболеваемости ковидом , ОРВИ и гриппом. В Петербурге ввели масочный режим. Его должны соблюдать на массовых мероприятиях и в медицинских учреждениях.