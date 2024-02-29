Россиянок предупредили о риске диабета при рождении крупного ребенка

«Существуют такие факторы риска для развития сахарного диабета, как пожилой возраст, гипертония, избыточная масса тела пациента, ожирение, нарушение обмена холестерина. Это еще и рождение крупного плода в анамнезе», - заявила врач.

Спровоцировать развитие заболевания также могут стресс или перенесенный коронавирус. Людям стоит обращать внимание на такие моменты, как сухость во рту, слабость и кожный зуд, предупредила Силаева.

Врач уточнила, что некоторые пациенты узнают о наличии сахарного диабета только при подготовке к операции.

Ранее кардиолог Анастасия Фомичева предупредила, что люди с фигурой «яблоко» более подвержены заболеваниям сердца и сахарному диабету , чем обладатели грушевидных пропорций. Она объяснила это тем, что излишки жира в области живота связаны с повышенным уровнем холестерина в крови и сниженной чувствительностью клеток к инсулину.