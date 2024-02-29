Россиянок предупредили о риске диабета при рождении крупного ребенка
В группу риска по сахарному диабету включили не только пациентов с ожирением и гипертонией, но и женщин, которые родили крупных детей. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала врач-эндокринолог Анастасия Силаева.
«Существуют такие факторы риска для развития сахарного диабета, как пожилой возраст, гипертония, избыточная масса тела пациента, ожирение, нарушение обмена холестерина. Это еще и рождение крупного плода в анамнезе», - заявила врач.
Спровоцировать развитие заболевания также могут стресс или перенесенный коронавирус. Людям стоит обращать внимание на такие моменты, как сухость во рту, слабость и кожный зуд, предупредила Силаева.
Врач уточнила, что некоторые пациенты узнают о наличии сахарного диабета только при подготовке к операции.
Ранее кардиолог Анастасия Фомичева предупредила, что люди с фигурой «яблоко» более подвержены заболеваниям сердца и сахарному диабету , чем обладатели грушевидных пропорций. Она объяснила это тем, что излишки жира в области живота связаны с повышенным уровнем холестерина в крови и сниженной чувствительностью клеток к инсулину.