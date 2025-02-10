10 февраля 2025, 10:20

Россиянам развенчали главные мифы о здоровье сердца. Что надо знать?

РИА «Новости»
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Среди россиян распространен миф, что отказ от курения не спасет от инфаркта. Однако эта привычка увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний в 70 раз, заявил Life хирург высшей категории Дмитрий Некрасов.

По его словам, после отказа от курения организм постепенно начинает восстанавливаться, особенно если сочетать это с правильным питанием и физической активностью.

«Чем дольше человек курил, тем больше на восстановление потребуется времени, но оно возможно. Важно сочетать отказ от курения с правильным питанием, физической активностью и, при необходимости, медикаментозной поддержкой», - сказал врач.

Некрасов добавил, что также есть заблуждение, что лишний вес якобы не влияет на сердце. Хотя на самом деле каждый лишний килограмм сверх индекса массы повышает нагрузку на главный орган.

«У мужчин женщин риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 10%, у женщин - на 8%», - сказал хирург.

Самый опасный миф заключается в якобы защите алкоголем от болезней сердца. Хотя на самом деле крепкие напитки ухудшают состояние органа из-за токсинов, влияющих на сосуды.

«Для сердца лучше подходят обычные напитки: негазированная вода, кофе или чай в умеренных количествах», - заключил Некрасов.

Ранее врач Виталий Холдин развеял три популярных мифа о наркотиках.

Курение Врачи Алкоголь
10 февраля 2025, 10:26
Врач объяснила вред конфет с алкоголем
РИА «Новости»
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Конфеты с алкоголем обезвоживают организм, отрицательно влияют на поджелудочную железу и провоцируют людей, страдающих зависимостью от спиртного. Об этом рассказала РИА «Новости» руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Зарема Тен.

Кроме того, сочетание сахара с алкоголем сильнее раздражает слизистую желудка и хуже влияет на зубы.

Она напомнила, что их нельзя употреблять ни детям, ни беременным и кормящим, поскольку этиловый спирт даже в минимальных дозах может повредить плоду или уже родившемуся ребенку.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любых алкогольных напитков до 21 года. Он считает, что таким образом удастся снизить количество пьющих людей в стране, особенно среди молодежи.

Дети Молодежь Врачи Алкоголь
03 февраля 2025, 04:19
Расчесывание комариных укусов оказалось полезным
Unsplash
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Расчесывание зудящих укусов насекомых может защитить человека от инфекций. К такому выводу пришли ученые из Питтсбургского университета. Результаты их исследования опубликовал журнал Science.

Способность как ощущать зуд , так и реагировать чесанием развилась сотни миллионов лет назад. Американские ученые исследовали возможные преимущества для выживания, предоставляемые этой реакцией тела. Они идентифицировали у генетически модифицированных мышей нейроиммунную цепь, посредством которой чесание задействует сигнальные пути, усиливающие опосредованное иммунными клетками антибактериальное воспаление кожи.

Оказалось, что при почесывании болевые нейроны выделяют вещество P (SP). Оно стимулирует клетки и привлекает к месту воспаления нейтрофилы, способные бороться с инфекцией , вызванной, например, Staphylococcus aureus.

Однако врачи советуют не увлекаться. В Великобритании женщина настолько сильно расчесала укусы , что лишилась обеих ног.

Болезни Ученые Медицина Наука Насекомые
01 февраля 2025, 05:40
Врач рассказал о влиянии болезней ЖКТ на состояние кожи
Freepik
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Состояние микробиома желудочно-кишечного тракта может отражаться на состоянии кожи, способствуя появлению сосудистых изменений, покраснений и розацеа. Современные исследования уже выявили такую взаимосвязь, рассказала «Известиям» кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова.

«Некоторые патологические состояния ЖКТ особенно часто связаны с дерматологическими проявлениями. Гастрит и язвенная болезнь, например, могут сопровождаться кожными реакциями, такими как розацеа, покраснение и сосудистые изменения», - пояснила она.

Врач добавила, что дисбактериоз кишечника провоцирует появление акне и дерматитов. Любое нарушение баланса бактерий в этом органе влияет на иммунную систему, что отражается на коже.

Михайлова отметила, что некоторые продукты могут улучшить работу ЖКТ и состояние кожи. Это зелень, ягоды, богатые клетчаткой овощи, йогурты и квашеная капуста.

При этом сахар, быстрые углеводы, молоко и молочные продукты могут спровоцировать воспаление и вызвать акне. Увлекаться жирной и жареной пищей тоже не стоит, как и кофе с алкоголем.

Ранее дерматовенеролог Алена Новожилова предупредила, что пряная пища и алкоголь являются основными триггерами розацеа.

Болезни Врачи Россия
31 января 2025, 12:05
«Старческий запах» будет у всех? Что это такое и можно ли с ним бороться
Unsplash
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Специфический аромат, который появляется у пожилых людей, доставляет неудобства как самим пенсионерам, так и их окружающим. О том, как появляется это явление и как с ним бороться, написал Life.

Почему появляется «старческий запах»? «Старческим запахом» принято называть аромат, возникающий от людей в возрасте. Он обуславливается изменениями, происходящими в организме в процессе старения.

Главной причиной неприятного аромата является особое вещество, появляющееся в составе кожного жира в результате замедления обмена веществ и снижения гормонального уровня. Со временем вещество накапливается в коже человека и изменяет запах его тела.

У каждого человека этот процесс протекает в разном темпе и с разной интенсивностью. В среднем, он начинается примерно после 45 лет, а заметные изменения аромата кожи могут появиться после 50. На образование «старческого запаха» во многом будет влиять общее физическое состояние организма, состояние кожи, образ жизни и питание.

Как убрать этот аромат? Устранить специфический аромат полностью не получится, но уменьшить его можно. Для этого человеку необходимо соблюдать несколько правил. В первую очередь, следует обратить внимание на регулярную гигиену и поддержание чистоты тела.

Среди водных процедур предпочтение нужно отдать душу, а не ванне, а для мытья использовать мягкие средства. После этого обязательно нужно увлажнить кожу кремом, поскольку чем тоньше и суше она будет, тем более ярко будет выражен неприятный запах.

Далее специалисты рекомендуют пересмотреть вопрос одежды и домашнего текстиля. Накопление специфических ароматов можно снизить благодаря чистке мягкой мебели, ковров, постельного белья и полотенец, а также частой смене и стирке белья и одежды.

Третьим важным аспектом в борьбе со «старческим запахом» является режим питания. Пожилым людям стоит снизить количество жирной пище, включая в свой рацион больше тушеных и вареных овощей.

Ранее научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова также говорила о важности особого питания для пенсионеров , которые хотят избавиться от неприятного аромата тела. Химик заявила, что в ежедневном меню людей должно быть больше фруктов и овощей.

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