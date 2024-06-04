Россиянам расскажут все о здоровье микробиоты

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Конференция состоится при поддержке самого ведомства, министерства здравоохранения, Российской академии наук, министерства науки и высшего образования.

Местом ее проведения выбрали конференц-зал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» по Устьинскому проезду в Москве, 2/14. Поучаствовать в конференции можно как очно, так и в режиме онлайн.

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий» стал стратегическим партнером проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание». В рамках сотрудничества ведомств проводится много активностей, главной целью которых является популяризация среди населения принципов здорового образа жизни.

В программе конференции представят передовые научные достижения в изучении кишечного микробиома человека, связи дисбиотических нарушений с развитием распространенных неинфекционных заболеваний, особенностей формирования микробиоты в онтогенезе и их влияния на здоровье.

Особое внимание участники мероприятия уделят вопросам сохранения микробиома и коррекции нарушений в процессе жизнедеятельности с помощью алиментарных факторов.

В конференции примут ведущие российские ученые, представители федеральных органов исполнительной власти, сотрудники образовательных и научных организаций, специалисты. К участию также пригласили научных сотрудников, врачей, ординаторов и аспирантов в возрасте до 39 лет.