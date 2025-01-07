Россиянам рассказали, сколько можно съесть холодца за раз

«Холодец - это очень насыщенное, калорийное и довольно жирное блюдо, поэтому злоупотреблять им не стоит. Достаточная порция - 150-200 граммов. Людям, которым противопоказаны мясные и рыбные бульоны, нужно и вовсе отказаться от этой закуски», - сообщил врач.

Тяжельников отметил, что от холодца нужно отказаться при подагре, гастрите с повышенной кислотностью, заболеваниях желчного пузыря и холецистите. Людям с ожирением врач рекомендовал готовить холодец из диетического мяса.

Россияне предложили включить холодец в список культурного наследия ЮНЕСКО. Это блюдо назвали более 27% опрошенных.

«Известия» выяснили, как менялось новогоднее меню в России и какие блюда подавались на стол в последние 150 лет. Холодец появился на столе россиян в советские времена.