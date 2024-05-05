Россиянам рассказали, сколько колбасы и сливочного масла лучше есть в день

Она отметила, что у организма нет потребности в потреблении насыщенных жиров. Кроме того, получить их недостаток очень сложно: они могут вырабатываться внутри сами.

«Насыщенные жиры - один из немногих компонентов пищи, которые рекомендовано ограничивать всем людям <…> до 10% от суточной калорийности рациона. Это кусочек сала, колбасы или сливочного масла объемом с большой палец», - пояснила она.

Диетолог посоветовала выбирать постные сорта мяса, рыбу, морепродукты, бобовые, растительные масла и орехи. А продуктов высокой степени переработки - колбас, сладостей, десертов - лучше избегать.

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