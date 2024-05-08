08 мая 2024, 16:22

Россиянам рассказали о тонкостях выбора свинины для шашлыков

РИА «Новости»
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Вторые длинные майские выходные у россиян обычно сопровождаются выездами на дачу и на природу, где они готовят шашлыки. Самой популярной версией этого блюда остается свинина. О том, как выбрать подходящее мясо и приготовить его без вреда для здоровья, рассказал проект Роспотребнадзора «Здоровое питание».

При покупке свинины выбор лучше всего остановить на свежем или охлажденном мясе. При заморозке большая часть полезных веществ утрачивается.

Лучше всего нажать на кусок: если он упругий, то заморозке его точно не подвергали. Также стоит обратить внимание на цвет и консистенцию - оттаявшая свинина ярче и имеет рыхлости.

Перед маринованием мясо лучше на несколько часов засолить. Это поможет убрать лишнюю влагу. После нарезанные куски необходимо промыть и положить в кислую среду. Это могут быть сухие вина, кефир, йогурт или сок лимона.

Если возиться с мясом не хочется, то в магазинах есть уже готовый замаринованный шашлык. Но брать нужно только приготовленный из высшего или первого сорта мяса. Также важно смотреть на срок годности и условия хранения продукта.

Для жарки лучшего всего подходит древесный уголь или дрова лиственных деревьев, они источают меньше канцерогенных смол. Между насаженными на шампуры кусками мяса необходимо сохранить достаточно расстояние. Так приготовление пройдет лучше.

На мангал шампуры кладут только после того, как угли подернутся пеплом. Для уменьшения объема дыма поможет положенная на угли фольга с отверстиями. Она же ограничит вспышки огня. Чтобы мясо не подгорало, расстояние между ним и углями должно быть не меньше 25−30 сантиметров.

Появляющаяся на шашлыках хрустящая корочка, несмотря на свои вкусовые качества, не несет ничего хорошего для здоровья. Врачи рекомендовали срезать подгоревшие края или чаще переворачивать шампуры во время готовки.

Недожаренное мясо в пищу лучше не употреблять, чтобы не подхватить инфекцию. Также не стоит передать шашлыком, но если все же удержаться не получилось, на следующий день необходимо пить больше воды и отдать предпочтение овощам и фруктам, чтобы абсорбировать излишки белка.

МЧС России напомнило, что во время действия противопожарного режима , который сейчас действует в 45 регионах, разводить костры строго запрещено. Использование мангалов на приусадебных участках возможно только в том случае, если скорость ветра меньше 10 метров в секунду.

Еда Питание Роспотребнадзор Россия Продукты
08 мая 2024, 13:17
Диетолог напомнил об эффективном продукте для снижения давления
РИА «Новости»
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Диетолог Сара Брюэр рекомендовала людям с гипертонией включить в свой рацион гранатовый сок для снижения артериального давления. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

По словам врача, напиток богат антиоксидантами и содержит уникальный компонент - пуникалагин. Брюэр отметила, что полифенолы в гранатовом соке способствуют не только расширению артерий и повышению их эластичности, но и улучшают кровоток, что приводит к понижению давления.

Специалист также указала на наличие в соке витаминов С, Е, К, фолиевой кислоты, калия, магния и антиоксидантных каротиноидов, которые участвуют в нормализации артериального давления и улучшении кровообращения благодаря производству оксида азота.

Диетолог призвала ежедневно пить по стакану гранатового сока для снижения уровня холестерина в крови.

Кардиолог Фомичева назвала главную ошибку гипертоников. По ее словам, пить таблетки только тогда, когда повышается давление, а не по назначенной врачом схеме, неправильно.

Здравоохранение Врачи Продукты
08 мая 2024, 04:38
Названы продукты, от которых нужно отказаться во время магнитных бурь
Freepik
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Россиянам рекомендовали пересмотреть рацион питания во время магнитных бурь, отказавшись от фастфуда, жареных и соленых продуктов в пользу овощей, фруктов, рыбы и нежирного мяса. Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Питание в дни магнитных бурь должно быть легким. Рекомендуется исключить фастфуд, жареное, слишком жирное, соленое, уменьшить количество быстрых углеводов - это мучное, сладкое. Исключите алкоголь», - посоветовал врач.

По его словам, лучше остановиться на легкоусвояемых продуктах, содержащих большое количество витаминов и необходимых человеку микроэлементов.

Если говорить о питьевом режиме, то гипертоникам лучше остановиться на воде и морсах, отказавшись на время от чая и крепкого кофе.

Есть совет и для гипотоников. В такой период им помогут улучшить самочувствие контрастный душ и природные тонизирующие средства.

Прошлой осенью диетолог Людмила Денисенко также рекомендовала отказаться от жирной пищи, а вместо кофе пить травяные чаи , чтобы легче перенести последствия колебаний магнитных волн.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина предупредила, что в ближайшее время ожидается усиление геомагнитной активности из-за вспышек на Солнце.

Питание Врачи Магнитные бури Продукты
07 мая 2024, 05:20
Назван витамин, дефицит которого грозит ожирением и раком
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Недостаток витамина D грозит такими тяжелыми последствиями для организма, как возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения и даже рака. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала врач-косметолог, научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо.

Специалист отметила, что все это было подтверждено исследованиями.

По ее словам, нехватка витамина D наблюдается у половины населения страны, в том числе, у жителей южных регионов. При наступлении тепла многие перестают его принимать, полагая, что достаточно времени проводят на солнце.

Шуппо пояснила, что если кожа покрылась загаром, то выработка этого витамина замедляется. В продуктах его тоже недостаточно. Кроме того, люди, страдающие хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, не могут усвоить его полностью.

При этом врач напомнила, что не стоит самим себе назначать дозировку витамина D. Этим должны заниматься врачи.

Ранее трихолог Дарья Мызникова назвала болезни и дефицит полезных веществ одной из причин выпадения волос.

Болезни Врачи Ожирение Диабет Онкология
06 мая 2024, 04:24
Врач объяснил, как выйти из Великого поста без последствий для здоровья
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Верующим рекомендовали выходить из Великого поста постепенно, возвращаясь к привычному рациону в течение двух недель, чтобы избежать обострения хронических заболеваний. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.

По словам врача, очень важно соблюдать постепенный переход к обычной пище, не набрасываясь на продукты, которые употребляли в ограниченном количестве во время поста.

«Есть потихоньку, маленькими порциями, дробно, каждый день в рацион включать разные продукты и обязательно обращать внимание на реакцию организма», - подчеркнула Багатова.

Специалист добавила, что в течение двух недель можно будет полностью, причем без резких изменений в рационе, перейти на общий стол. В противном случае постящиеся могут столкнуться с обострением имеющихся хронических заболеваний.

Багатова также пояснила, что чаще всего это заболевания кишечника или желчекаменная болезнь. В такой ситуации лучше обратиться за помощью к врачу, который не только проведет обследование, но и назначит лечение с диетой.

Ранее врач-гастроэнтеролог Александр Ноев посоветовал избегать строгих ограничений во время поста, чтобы рацион оставался сбалансированным. Это поможет не навредить организму.

Еда Пасха Болезни Питание Врачи Россия Диеты Великий пост

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