Россиянам рассказали о способе утоления жажды без последствий в виде отеков

Она пояснила, что достаточно отказаться от единоразового употребления воды в большом количестве. Утолять жажду лучше с перерывами. Кроме того, для питья лучше всего подходят простая вода, кисломолочные напитки, отвары и чай без сахара.

«Не стоит выбирать сладкие и газированные жидкости. Они плохо влияют и неправильно метаболизируются в организме», - заявила Русакова.

Также диетолог посоветовала обратить внимание на рацион и убрать из него чрезмерно соленые и копченые продукты.

«Небольшое количество соли необходимо, так как потом человек теряет электролиты, и их нужно восполнять», - добавила собеседница 360.ru.

Если же отеки все же возникли, то основной упор диетолог посоветовала сделать на свежие овощи, зелень, ягоды и фрукты. Содержащийся в них калий поможет стабилизировать работу организма и быстрее выведет накопившуюся жидкость.

Врач-диетолог и заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Залетова советовала россиянам употреблять в сутки от 1,5 до двух литров воды , если они не занимаются спортом или тяжелым физическим трудом. Она пояснила, что рассчитать дневную норму жидкости можно самостоятельно по формуле: один миллилитр на одну съеденную килокалорию.