Россиянам рассказали о способе расчета суточной нормы питьевой воды

Специалист пояснила, что человеческий организм добывает жидкость из обычных продуктов питания, включая мясо, овощи и фрукты. Но для того, чтобы функционирование внутренних органов проходило стабильно, об обычной воде забывать тоже не стоит.

«Вода помогает пищеварению. Чтобы хорошо усвоить пищу, ворсинки кишечника должны быть погружены в перевариваемое содержимое, для чего оно максимально разведено водой. Чем больше поверхность соприкосновения с пищей, тем эффективнее усвоение минеральных веществ и витаминов», - заявила Залетова.

Врач добавила, что если в продуктах содержится большое количество железа или кальция, то кишечник усваивает не все. Кроме того, вода помогает выводить из организма продукты распада, выступая в качестве сглаживающего вещества. Также жидкость поддерживает слизистые оболочки клеток для сопротивления вирусам и бактериям, улучшает тонус мышц и кожи, регулирует температуру тела.

«Если говорить о диетологических нормах, которые прописаны в методических рекомендациях по питанию, то необходимо один миллилитр жидкости на одну употребляемую килокалорию», - пояснила Залетова.

Диетолог подчеркнула, что в среднем городской житель с низкой физической активностью в сутки употребляет до двух тысяч килокалорий в сутки, поэтому нормой для него станет 1,5 - два литра воды. Спортсмены и те, кто занимается тяжелым физическим трудом, должны пить больше, так как нагрузки выводят влагу из организма.

«Если человек пьет сок, молоко, компот и прочее, то в целом это тоже можно считать как жидкость, но в уменьшенной пропорции (0,75 миллилитра на одну килокалорию). Так что для восполнения жидкости таких напитков нужно употреблять больше», - добавила врач.

Специалист исключила из списка чай и кофе, объяснив это их мочегонным действием. Рассматривать эти напитки в качестве восполняющих жидкость нельзя.

Ранее врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологиии безопасности пищи» Юлия Чехонина составила список лучших напитков для утоления жажды в жаркую погоду. На первое место она поставила обычную воду и столовую минералку. Также врач одобрила употребление домашнего лимонада и кисломолочных продуктов. Оптимальным вариантом летних напитков диетолог назвала домашний несладкий морс, прохладный или комнатной температуры зеленый или черный чай.