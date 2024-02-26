Россиянам рассказали о сильнейшем афродизиаке для мужчин

«Фисташки считаются одним из сильнейших афродизиаков для представителей сильной половины человечества, повышая потенцию. Представительницам прекрасного пола фисташки могут быть весьма полезны тем, что способны оказывать положительное влияние на состояние кожи, повышая ее эластичность и упругость», - написали в ведомстве.

В этот продукте много витаминов, в том числе групп В и Е, а также микроэлементов. Среди них - ванадий, бор, кремний, сера, марганец, калий, фосфор и другие. Один из важнейших компонентов в составе орехов - кремний, который участвует в строении коллагена полезного для кожи, суставов и костей.

Ранее диетолог Инга Беляева рассказала, какой шоколад может быть полезен во время диеты.