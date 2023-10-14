Россиянам рассказали о пользе яичного желтка

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Куриное яйцо - уникальный продукт, поскольку в его составе есть огромное число полезных для организма биоактивных компонентов. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. В разговоре с Общественной Службой Новостей она предупредила, что несмотря на это злоупотреблять продуктом не стоит.

Королева отметила, что белок - это важная составляющая питания человека, без которого сложно представить здоровое тело. Она пояснила, что белок встраивается в состав гормонов, регулирует ферментативную активность биохимических цепочек, а также входит в состав клеточных мембран каждой клетки организма.

Биоактивными компонентами и минеральными веществами богат не только белок, но и яичный желток. В его составе находятся жирорастворимые витамины A, D, E, K, которые нужны для регуляции белкового и жирового обмена, а также для регуляции и поддержания уровня иммунного статуса.

«Содержащиеся в желтке лецитин и холин - это то, что необходимо для поддержания работы печени и работы когнитивной функции, связанной с функционированием головного мозга, сохранением памяти и переработкой полученной информации, а также профилактикой болезни Альцгеймера», - сказала врач.

Но злоупотреблять яйцами все же не стоит. Королева отметила, что человек, у которого нет непереносимости этого продукта, может употреблять до шести куриных яиц в неделю. При этом спортсмены могут съедать и больше яиц в неделю.

Диетолог предупредила, что главное - это не употреблять много яиц за один раз, поскольку избыточное поступление в организм жира из желтка может создать большую нагрузку на печень.