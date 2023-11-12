Россиянам рассказали о нетипичных симптомах гипертонии

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По его словам, точно определить гипертонию без использования тонометра невозможно, поскольку у человека может быть хорошее самочувствие даже при опасных показателях.

«Но есть определенные признаки, указывающие на заболевание. Например, боль в голове по утрам в области затылка, ухудшение зрения, мушки перед глазами, головокружение при резкой смене положения тела», - сказал врач.

Банный отметил, что такие симптомы возникают из-за роста нагрузки на сосуды, что чревато нарушением кровоснабжения внутренних органов.

«Компоненты внутреннего уха и сетчатка глаз очень чувствительно к кровотоку, поэтому они одни из первых реагируют на нарушения работы сосудов» - добавил он.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин предупредил, что боли в спине могут сигнализировать о заболеваниях мочевого пузыря, репродуктивной системы или органов малого таза.