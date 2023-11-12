12 ноября 2023, 10:17

Россиянам рассказали о нетипичных симптомах гипертонии

РИА «Новости»
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Шум в ушах и утренняя головная боль являются одними из признаков повышенного давления. Об этом RT рассказал врач Денис Банный.

По его словам, точно определить гипертонию без использования тонометра невозможно, поскольку у человека может быть хорошее самочувствие даже при опасных показателях.

«Но есть определенные признаки, указывающие на заболевание. Например, боль в голове по утрам в области затылка, ухудшение зрения, мушки перед глазами, головокружение при резкой смене положения тела», - сказал врач.

Банный отметил, что такие симптомы возникают из-за роста нагрузки на сосуды, что чревато нарушением кровоснабжения внутренних органов.

«Компоненты внутреннего уха и сетчатка глаз очень чувствительно к кровотоку, поэтому они одни из первых реагируют на нарушения работы сосудов» - добавил он.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин предупредил, что боли в спине могут сигнализировать о заболеваниях мочевого пузыря, репродуктивной системы или органов малого таза.

Болезни Врачи
12 ноября 2023, 02:31
Врач рассказал, как пережить магнитную бурю
Unsplash
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Магнитные бури могут негативно отразиться на здоровье. Чтобы легче перенести последствия колебаний магнитных волн, нужно заботиться о правильном питании, рассказала сайту kp.ru диетолог Людмила Денисенко.

Специалист по правильному питанию посоветовала учитывать, что в такие периоды могут возникать проблемы с сосудами и надпочечниками. Люди могут становиться более раздражительными, также могут появляться ощущения озноба и нарушение пищеварения. Поэтому для организма нужно создать оптимальные условия, в том числе для кишечника. Например, есть лучше небольшими порциями.

По словам врача, лучше в этот день отказаться от жирной пищи, а вместо кофе выпить травяной чай. Также она рекомендовала питаться продуктами, богатыми витаминами. К ним относятся болгарский перец, апельсины, лимоны, яйца, морковь и говяжья печень.

Медик отметила, что желательно в день магнитной бури не пить алкоголь. Перед сном можно принять 20 капель настойки валерианы или пустырника, добавив воды. Это повлияет на нервную систему и сделает сон более крепким.

Ранее специалисты «Фобос» спрогнозировали магнитную бурю на Земле в ночь на воскресенье, 12 ноября.

Диеты Магнитные бури
11 ноября 2023, 07:53
Эпидемиолог Покровский перечислил наиболее опасные штаммы COVID-19
РИА «Новости»
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Наиболее высокую летальность фиксировали после появления первых штаммов коронавирусной инфекции. Каждая новая форма COVID-19 становится все менее опасной, сообщил Lenta.ru эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Вадим Покровский.

Эпидемиолог подчеркнул, что существует два основных критерия опасности инфекции - быстрота распространения и тяжесть заболевания. Однако каждый предыдущий штамм оставляет за собой иммунитет.

«Даже если следующий штамм более вирулентный, он не будет вызывать таких тяжелых форм, как тот, который пришел первым», - уточнил Покровский.

По его словам, самые первые формы коронавирусной инфекции отметились наибольшим уровнем летальности. Последующие модификации коронавируса не оказывали такого тяжелого влияния на население из-за наличия частичного иммунитета.

Эпидемиолог добавил, что выделить самый опасный штамм крайне сложно.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявлял, что главным отличием нового штамма COVID-19 «пирол» от остальных мутаций инфекции стал наибольший уровень заразности.

Болезни Коронавирус в России и в мире
11 ноября 2023, 05:31
Врач назвал способные улучшить сон продукты
Unsplash
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Чтобы улучшить сон, необходимо добавить в свой рацион определенные продукты. В их число входят помидоры и киви, рассказала в статье для портала Eat This, Not That! врач-диетолог Молли Хембри.

По ее словам, в киви содержится много клетчатки, которая улучшает пищеварение и способствует более крепкому сну. Медик посоветовала есть киви ежедневно в течение четырех недель, чтобы ощутить изменения на себе. Еще для хорошего сна она порекомендовала употреблять вишню, так как в ней есть гормон сна мелатонин. Подойдут как сами ягоды, так и вишневый сок.

Еще в список Хембри попали помидоры, содержащие мелатонин и ликопин. Нехватка последнего чревата короткими циклами сна. Также для улучшения сна можно добавить в рацион лосось и индейку. А вот для легкого пробуждения необходимо пить молочный йогурт. В нем есть белок альфа-лактальбумин и кальций, помогающие быстрее засыпать и проще вставать по утрам.

Ранее онколог, хирург, доктор медицинских наук Валерий Егиев перечислил признаки рака поджелудочной железы.

По его словам, тревогу нужно бить при резком снижении веса.

Еда Врачи
11 ноября 2023, 04:56
Врач рассказал, что есть для продления молодости
Freepik
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Сохранить молодость организма помогут определенные продукты питания. Какие именно, диетолог Эльвира Белева рассказала «Известиям».

По словам врача, один из важных компонентов молодости - альфа-липоева кислота. Она увеличивает выработку важного антиоксиданта - глутатиона, который защищает организм от преждевременного старения. Это вещество содержится в молоке, горохе, рисе, фасоли, бананах, грибах, шпинате и брокколи.

Кроме того, важно следить за поступлением в организм достаточного количества линоленовой кислоты. Это вещество не только замедляет старение, но и укрепляет иммунитет, а также способствует сжиганию жира. Линоленовая кислота содержится в скумбрии, сардинах, лососе, сельди, а также в грецких орехах, сое и льняном масле.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что добавление в рацион капусты поможет обновить организм.

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