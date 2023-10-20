Россиянам рассказали о неочевидных симптомах сахарного диабета

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Эксперт отметила, что в большинстве случаев это заболевание развивается из-за снижения чувствительности клеток к инсулину, вызванного избыточным весом.

По словам Пожалостиной, о повышении уровня глюкозы могут говорить жажда, кожный зуд, сухость во рту и частое мочеиспускание. Сам по себе сахарный диабет не проявляет характерных симптомов, боль появляется из-за осложнений болезни.

«Чтобы не пропустить заболевание и вовремя его диагностировать, необходимо регулярно проходить медицинские осмотры, выполнять анализ крови на глюкозу и в некоторых случаях гликированный гемоглобин», - объяснила специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что сладкая газировка может спровоцировать развитие сахарного диабета. Он рекомендовал употреблять такие напитки не чаще одного раза в месяц.