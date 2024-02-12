12 февраля 2024, 04:34

Россиянам рассказали о главной ошибке при измерении давления

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Люди часто допускают серьезную ошибку во время измерения давления, которая влияет на точность результата. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с радио Sputnik.

По его словам, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями постоянно следят за показателями артериального давления, чтобы в нужное время принять лекарство.

«Давление надо мерить в одно и то же время, в спокойном состоянии, один раз на одной руке», - сказал врач.

Главной ошибкой медик назвал повторное измерение на одной и той же руке в течении короткого периода времени. Некоторые люди думают, что давление нужно мерить три раза, а потом выбрать среднее арифметическое.

«Это глупость. При измерении давления сокращаются артерии на руке. В итоге все последующие замеры будут показывать более высокое давление, чем на самом деле», - заявил Хухрев.

Врач объяснил, что следующую проверку на той же руке можно делать не ранее, чем через полчаса. Только в таком случае тонометр покажет точный результат. Если повторная проверка необходима, можно померить на другой руке.

Ранее ученые Университета штата Огайо выяснили, что измерение давления на стуле без спинки сильно искажает результаты. Из-за неправильного положения тела пациента врач может поставить неверный диагноз.

Болезни Врачи
11 февраля 2024, 04:12
Приседания у стены и планка помогут снизить кровяное давление
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Изометрические упражнения показали большую эффективность в борьбе с гипертонией по сравнению с кардио- и силовыми тренировками. Исследование провели ученые из Кентерберийского университета Крайст-Черч, результаты работы они опубликовали на портале BMJ Sports.

Изометрические упражнения - это вид активности, при котором длина мышц не изменяется, а суставы не нагружаются. Самыми распространенными является «планка» и «стульчик» - приседание у стены.

Исследование показало, что такие упражнения не только развивают выносливость, повышают тонус мышц, но и помогают снизить кровяное давление.

Ученые отметили, что несмотря на такие результаты, изометрические упражнения не заменят другие виды физической нагрузки. Для полноценного оздоровления нужны аэробные и упражнения с отягощением.

Китайские ученые выяснили, что темный шоколад является отличным помощником в профилактике повышенного артериального давления. Регулярное употребление этой сладости способно снизить риски развития гипертонии.

Исследования Болезни Ученые
10 февраля 2024, 15:15
Один продукт на ночь избавит от жира — эндокринолог
piqsels
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Проблемы с лишним весом и даже сном поможет решить правильно питание. Эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале сообщила, что для хорошего самочувствия и избавления от жира нужно есть сезонные корнеплоды на ужин.

«Чтобы избежать скачков кортизола и получить качественный сон - бодрящий, без ночных пробуждений, добавляйте в ужин полезные углеводы», - написала она.

Лишний вес и перебои со сном происходят из-за кортизола. Именно этот гормон зачастую мешает сбросить ненавистные килограммы, потому что вырабатывается на голод или при гипогликемии. В таком случае организм требует углеводов, но лучше не тешить его пирожными или макаронами. Отличным вариантом станут сезонные корнеплоды на ужин.

Ранее Янг посоветовала не заострять внимание на сочетаемости различных витаминов, ведь это может привести к неврозу. Куда лучше и важнее создать оптимальные условия для правильного усвоения витаминов из пищи и добавок. Медик напомнила, что покупать витамины можно только после лабораторного подтверждения об их дефиците, а не по совету знакомых.

Питание Врачи Медицина Продукты
10 февраля 2024, 05:21
Российские неонатологи рассказали, как развивается рожденный весом в 320 граммов мальчик
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Показатель детской смертности в Санкт-Петербурге за последние семь лет снизился в два раза. Неонатологи помогают выжить новорожденным с экстремально низкой массой тела. Один из таких детей — мальчик Эдгар, который родился в пять с половиной месяцев с весом в 320 граммов. Это самый маленький ребенок, которого удалось спасти неонатологам. Историю Эдгара рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Показатель детской смертности в Санкт-Петербурге за последние семь лет снизился в два раза. Неонатологи помогают выжить новорожденным с экстремально низкой массой тела. Один из таких детей - мальчик Эдгар, который родился в пять с половиной месяцев с весом в 320 граммов. Это самый маленький ребенок, которого удалось спасти неонатологам. Историю Эдгара рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Ребенок родился в роддоме в Кронштадте, там ему оказали первую помощь и отправили в больницу на Авангардной, в которой есть отделение реанимации, где выхаживают младенцев с экстремально низкой массой тела.

Первые месяцы ребенок рос в кувезе, родители видели сына только на фото и видео. Мальчика назвали Эдгаром, что в переводе означает «удачливый воин». Мальчик отстает в развитии, но родители прилагают усилия, чтобы он догнал сверстников.

В Видновском перинатальном центре после экстренного кесарева сечения выходили новорожденного весом 900 граммов. Ребенок появился на свет в 26 недель.

Санкт-Петербург Дети Больницы Россия
09 февраля 2024, 15:51
Попова сообщила о последствиях коронавирусной инфекции
РИА «Новости»
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Серьезного риска для жизни и нормального функционирования людей со стороны коронавируса на сегодняшний день нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на лекции «Подвиг во имя жизней» на выставке «Россия». Ее проецировало РИА «Новости».

«На сегодняшний день значимого риска этого заболевания для жизни, базового состояния здоровья людей мы не видим», - отметила она.

По словам Поповой, волны заболеваемости ковидом еще стоит ожидать. Пока неизвестно, какими именно они будут, так как это зависит от множества факторов.

На сегодняшний день в России наблюдается рост заболеваемости. Но серьезного числа по ежесуточному или еженедельному инфицированию нет.

Попова добавила, что сейчас население не просят носить маски, так как ковид протекает не в тяжелой форме и не наблюдается массового заражения.

Вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что в перспективе в мире будут появляться новые опасные вирусы, в том числе вирусы гриппа птиц. По его словам, возможно и образование «искусственной», созданной в качестве биологического оружия инфекции.

Роспотребнадзор Вирусы человека Коронавирус в России и в мире Главное о COVID-19 Выставка-форум «Россия»

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