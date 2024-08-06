06 августа 2024, 04:50

Россиянам рассказали, кто находится в группе риска развития тромбоза

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В группе риска развития тромбоза находятся люди с ожирением, мужчины старше 40 лет, беременные и недавно родившие, а также онкобольные. Об этом РИА «Новости» рассказала кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова.

Причины образования тромбов называют «Триада Вирхова». Это повышенная склонность крови к свертываемости, повреждение венозной стенки и замедление кровотока. Флеболог назвала категории, которые находятся в группе риска.

«Это мужчины после 40 лет, пациенты после травм и хирургических вмешательств, беременные и женщины после родов, люди, страдающие ожирением, девушки, кто принимает гормональные контрацептивы», - рассказала Смирнова.

Риск тромбообразования значительно возрастает в жаркую погоду, отметил флеболог Андрей Уфимцев. Врач посоветовал вести максимально подвижный образ жизни в жару.

Болезни Женщины Мужчины Ожирение Наука
05 августа 2024, 15:43
«Нет, конечно». Сотрудница рехаба в Мытищах — об истязаниях постояльцев
РИА «Новости»
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Уголовное дело против двух сотрудников реабилитационного центра, которых обвиняют в издевательствах над пациентами, расследуют в Мытищах. Корреспондент 360.ru побывал по адресу и попытался пообщаться с бывшей сотрудницей рехаба.

«Нет, конечно. Можете пройтись по соседям», - ответила она на вопрос, правдива ли информация о рехабе.

Она уточнила, что реабилитационный центр больше не работает. После этого собеседница развернулась и закрыла ворота.

По данным следствия , в реабилитационном центре с мая прошлого года удерживали людей с алкогольной и наркотической зависимостью. Их избивали, лишали еды и сна. В правоохранительные органы обратился один из бывших пациентов.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против аналогичного объекта в Пятигорске. В нем от сердечной недостаточности умер один из пациентов.

Мытищи Следственный комитет России
05 августа 2024, 12:31
Два случая лихорадки Западного Нила зарегистрировали в Астраханской области
Unsplash
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Два первых с начала года случая заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксировали в Астраханской области. Еще по двум заболевшим ждут лабораторного подтверждения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Двое [ранее заболевших] выписаны, еще двое - в стационаре. Тяжелого течения заболевания нет», - подчеркнули там.

Специалисты не исключили, что новые случаи заражения еще будут, поскольку сезон только начался. За весь прошлый год зарегистрировали семь случаев.

Ранее эксперт Роман Иванов предупредил , что без лечения лихорадка Западного Нила грозит серьезными осложнениями. Минздрав перечислил основные симптомы , по которым можно определить это заболевание.

Африка Болезни Насекомые
05 августа 2024, 05:05
Главный нарколог Москвы назвал шесть критериев алкогольной зависимости
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Синдром алкогольной зависимости можно определить по шести критериям, но хватит и трех, если они наблюдались в течение месяца или более. Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин.

Специалист пояснил, что раньше этот синдром называли алкоголизмом. У него существуют четкие критерии.

Тяга к употреблению алкоголя, причем на психологическом уровне, является первым признаком.

«Второе - когда человек теряет контроль, то есть он не может остановиться при употреблении, он не может контролировать дозу, время и место приема», - рассказал Масякин.

Третий признак - желание «опохмелиться», или абстинентный синдром. Четвертый критерий определяют как толерантность, или необходимость повысить дозу для получения эффекта.

При пятом признаке человек продолжает употреблять алкоголь, невзирая на последствия и даже болезнь. В частности, при циррозе печени. И, наконец, шестой критерий лежит в социальной сфере, когда у человека на первом месте в жизни спиртные напитки.

Ранее нарколог Виталий Холдин предупредил о негативных последствиях для здоровья ребенка , если беременные или кормящие матери не отказались от алкоголя в этот период.

Болезни Врачи Алкоголь
05 августа 2024, 04:28
Россиянам назвали симптомы — предвестники приближающегося инфаркта
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Инфаркту предшествует приступ стенокардии: у человека появляются загрудинные боли, чувство тяжести в груди, одышка, не хватает кислорода. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

Специалист отметила, что бывают случаи, когда инфаркт может произойти сразу, что часто встречается у молодых людей. Но с возрастом этому состоянию предшествует стенокардия. При этом заболевании в сосудах уже существует атеросклеротические бляшки.

Маршинцева добавила, что при классической стенокардии у людей появляются загрудинные боли при физической нагрузке. По ощущениям это похоже, будто на грудину положили что-то тяжелое. Может не хватать воздуха, возникнуть одышка.

«Естественно, чем чаще она возникает и чем выше становится ее функциональный класс, тем больше риск возникновения инфаркта… Закупорится сосуд бляшкой полностью и разовьется инфаркт», - отметила кардиолог.

Стенокардия делится по функциональным классам, причем на четвертом у человека появляются боли даже в сидячем положении.

Ранее врач-трансфузиолог Людмила Титова рассказала, что регулярное донорство снижает риск развития инфаркта миокарда, продлевая жизнь.

Болезни Врачи

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