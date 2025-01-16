16 января 2025, 00:11

Россиянам рассказали, какой фрукт защитит от рака

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Косточки граната богаты витаминами и полезными ненасыщенными жирными кислотами, поэтому они не опасны для здоровья человека. К тому же, их используют для лечения рака, сообщила в беседе с «Радио 1» диетолог, кардиолог Маргарита Королева.

«В косточках граната содержится до 70% жирных кислот. Они снижают уровень воспаления, оказывают антиоксидантную активность, защищают организм от окисления», - объяснила врач.

Королева добавила, что на внешней оболочке гранатовых семян есть сорбент, улучшающий флору кишечника и много витаминов группы В. Они помогают поддерживать работоспособность нервной системы и влияют на качество сна.

Благодаря антипаразитарным действием за счет пуниковой и гранатовой кислоты употребление косточек граната поможет снизить даже опухолевый рост.

«Неслучайно косточки граната используют при лечении онкозаболеваний, в том числе лейкемии», - резюмировала Королева.

Ранее ученые из китайского Медицинского университета пришли к выводу, регулярное употребление темного шоколада может минимизировать вероятность развития рака полости рта.

Болезни Врачи Рак
15 января 2025, 11:42
Проект о полном запрете торговли вейпами могут рассмотреть уже в марте
РИА «Новости»
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Проект о полном запрете на продажу вейпов и жидкостей для них могут рассмотреть в первом чтении в Госдуме в марте. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Он добавил, что документ направили в регионы, чтобы получить поддержку от губернаторов и местных парламентов.

«Я уже подчеркивал, что нам нужна именно консолидированная поддержка со стороны профильных ведомств и самого правительства для того, чтобы принять законопроект», - подчеркнул депутат.

Ранее специалисты компании SuperJob провели опрос, который показал, что 68% жителей Санкт-Петербурга поддерживают запрет на продажу вейпов. При этом чаще всего за эту меру выступают некурящие.

Курение Госдума РФ Запреты
15 января 2025, 04:48
Голландцы массово слегли с гепатитом после магазинной голубики
РИА «Новости»
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Сеть супермаркетов Albert Heijn в Нидерландах изъяла из продажи все килограммовые упаковки замороженной голубики из-за вспышки гепатита А. Заболели 12 человек, сообщил сайту Nu.nl представитель Национального института общественного здоровья и окружающей среды (RIVM) Элко Франц.

Пока известно лишь о 12 пострадавших в возрасте от 25 до 77 лет, из них двум потребовалась госпитализация. Франц допустил, что вирусом могли заразиться сотни человек.

«Конечно, не все фрукты заражены, но заболеет больше людей. И они могут заразить других. <…> Если вы чувствуете себя плохо, очень важно соблюдать правила гигиены», - предупредил он.

Гепатит А распространился через килограммовые пачки замороженной голубики из Albert Heijn. Супермаркет объявил об изъятии этого товара. Франц сообщил, что возбудитель болезни попал в ягоды во время сбора урожая от зараженного сборщика или при поливе загрязненной фекалиями водой.

Не только голубика может доставить человеку проблемы со здоровьем. От клубники можно подхватить глисты, поэтому врач Екатерина Кашух посоветовала мыть ее в растворе соды.

Еда Болезни Нидерланды Продукты
15 января 2025, 04:29
Россиянам объяснили, как правильно погружаться в ледяную купель
РИА «Новости»
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К погружению в купель с ледяной водой во время Крещения Господне следует заранее подготовиться, а непосредственно перед окунанием сделать зарядку. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников сообщил об этом РИА «Новости».

Даже для закаленного человека погружение в ледяную воду станет большим стрессом, предупредил врач. Резкий перепад температур может вызвать нарушение дыхания, спазм сосудов и скачок давления. Поэтому Тяжельников посоветовал подготовиться заранее - практиковать закаливающие процедуры долгое время, выходить на балкон без теплой одежды и принимать контрастный душ.

«Перед окунанием нужно разогреться физическими упражнениями. Раздеваться надо постепенно, давая возможность организму адаптироваться к перепаду температур», - сказал он.

Доктор призвал не наедаться перед окунанием и исключить алкоголь. Заходить в воду нужно постепенно, не ныряя, а после купания переодеться в сухую одежду, попить горячего чая и согреться в теплом помещении либо машине.

Верующие отметят Крещение Господне 19 января. Синоптики предупредили, что в Москве обойдется без сильных морозов.

Православие Религия Медицина
15 января 2025, 01:46
«Покрылась синяками». Женщина впала в кому из-за маленького пореза консервной банкой
РИА «Новости»
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Во время мытья посуды жительница Великобритании Сью Уитли порезалась консервной банкой и заразилась пожирающими плоть бактериями. Во время операции она впала в кому, сообщил Daily Mail.

Уитли порезалась крышкой банки от консервированного краба, но не придала этому особого значения и просто заклеила сантиметровый порез пластырем. Через две недели, когда он зажил, у женщины заболело правое плечо, затем появился озноб. За несколько часов состояние британки ухудшилось настолько, что ее положили в больницу.

«Я испытывала сильную боль по всему телу, а к следующему утру кожа всей моей правой руки почернела и покрылась синяками, и через нее начала сочиться бесцветная жидкость», - рассказала она.

Врачи диагностировали нейрофиброматоз. Попавшие в организм женщины плотоядные бактерии вызвали некротизирующий фасциит в мышцах, коже и других тканях. Даже при получении лечения до 30% пациентов умирают от этой инфекции.

Во время операции по удалению омертвевших тканей с руки, предплечья и спины отказали почки Уитли, и она впала в кому на 10 дней. Затем женщина пошла на поправку. Через шесть недель она выписалась, а спустя 20 месяцев вернулась к полноценной жизни.

В Сьерра-Леоне врачи выявили первый случай заражения оспой обезьян. Молодой мужчина подхватил болезнь на западе страны.

Великобритания Болезни

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