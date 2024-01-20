20 января 2024, 09:04

Россиянам рассказали, какие выплаты положены по больничному

РИА «Новости»
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В 2024 году в России вступили в силу изменения, которые касаются выплат по больничному листу. Это связано с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ), рассказала RT специалист «Работа.ру» Юлия Санина.

С 1 января МРОТ повысили до 19 242 рублей в месяц, поэтому минимальная сумма пособия будет равна ему. Максимальная сумма пособия составила 122 875 рублей в месяц.

По словам Саниной, для расчета больничных берут доход на предыдущие два года. Если средняя зарплата работника за указанный период ниже установленного уровня, то работодатель выплатит по 641,4 рубля за месяц в 30 дней или 650,7 рубля за месяц в 31 день. Эта сумма умножается на количество проведенных по болезни дней.

Оплата за день по максимальной ставке - 4039,7 рубля, отметила эксперт. По ее словам, врач может выписать листок нетрудоспособности пациенту, проходящему амбулаторное лечение, на срок не более 15 дней. При лечении в стационаре - на весь период нахождения пациента в медицинском учреждении. После выписки он может продлить больничный еще на 10 дней.

Если работнику нужно продолжительное лечение, то решение принимает врачебная комиссия. Гражданина могут освободить от работы на год с врачебным контролем каждые две недели.

Ранее россиянам рассказали, при каком условии они могут получить оплаченный работодателем больничный после увольнения.

Рубль Правила Больничный
20 января 2024, 04:19
Россиянам объяснили, почему опасно сдерживать чихание
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Роспотребнадзор предупредил, что сдерживание чиханья может привести к таким опасным последствиям, как разрыв сосудов глаз, повреждение барабанных перепонок и кровотечение из носа. об этом сообщило РИА «Новости», ознакомившееся с рекомендацией ведомства «Санпросвет».

«Так делать не стоит, есть риск повредить барабанные перепонки, получить разрыв сосудов глаза, кровотечение из носа, повреждение носовых пазух, головную боль», - уточнили в памятке.

Это объясняется тем, что в процессе чихания создается высокое давление в дыхательных путях. Потенциально это может привести даже к разрыву аневризмы головного мозга, что опасно для жизни.

При этом ведомство рекомендовало использовать одноразовые бумажные салфетки или тканевой носовой платок, чтобы прикрыть ими рот и нос во время чихания. После этого необходимо вымыть руки с мылом.

Прошлой осенью лор-врач Людмила Елизарова рассказала, что сдерживание чиханья может привести к заболеваниям органов слуха. По ее словам, это естественный процесс избавить носовую полость от слизи или каких-либо инородных частиц.

Роспотребнадзор предупредил, что сдерживание чиханья может привести к таким опасным последствиям, как разрыв сосудов глаз, повреждение барабанных перепонок и кровотечение из носа. об этом сообщило РИА «Новости» , ознакомившееся с рекомендацией ведомства «Санпросвет».

Болезни Роспотребнадзор
20 января 2024, 03:00
Названы вредные для здоровья вен продукты
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Одной из причин развития варикоза является неправильное питание. Некоторые продукты могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье сосудов, рассказал врач-хирург Первой профессиональной ортопедической сети ОРТЕКА Алексей Безрукавый в интервью «Газете.Ru».

Прежде всего нужно ограничить употребление жирных и жареных блюд, которые могут сделать кровь гуще, из-за чего нарушается кровоток и значительно возрастает риск развития варикозной болезни.

Также на развитие варикоза могут повлиять продукты с высоким содержанием соли. Она обладает способностью задерживать в организме жидкость, из-за чего нагрузка на сосуды увеличивается.

«Лучше отдавать предпочтения пище, богатой различными витаминами и минералами. Также стоит сократить потребление соли и заменить полуфабрикаты на еду домашнего приготовления», - пояснил врач.

Безрукавый рекомендовал отказаться от крепкого чая и кофе. Эти напитки способны вызвать перевозбуждение нервной системы и повышать кровяное давление. А в тандеме с сахаром они могут негативно влиять на состояние сосудов ног. Самым главным врагом для сосудов хирург назвал алкоголь.

Эндокринолог Зухра Павлова ранее предупредил, что привычка не запивать завтрак водой может привести к загустению крови и возникновению тромбов.

Еда Болезни Питание Врачи Продукты
20 января 2024, 02:15
Диетолог назвал предотвращающий рак овощ
Unsplash
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Капуста богата полезными микроэлементами, которые могут способствовать профилактике рака. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

По словам диетолога, капуста обладает противовоспалительным эффектом и способствует профилактике рака благодаря веществам, выделяющимся при нарезании или пережевывании. Дело в том, что в ней есть глюкозинолаты, при переработке которых образуется биологически активное вещество - сульфорафан.

«Некоторые исследования показали, что сульфорафан может помочь в защите от различных типов рака и обладает противовоспалительным действием. Также он известен способностью стимулировать процессы детоксикации», - отметила Разаренова.

При этом терапевт добавила, что белокочанная капуста является источником витаминов С и К, а также в ней содержится полезная для пищеварения клетчатка. Краснокочанная, цветная и брюссельская капуста богаты калием, фолиевой кислотой и антоцианами, обладающими мощными антиоксидантными свойствами.

Ранее людям старше 50 лет посоветовали чаще включать в рацион капусту.

По словам диетолога Михаила Гинзбурга, этот овощ снижает риск появления многих видов онкологии.

Исследования Еда Рак Онкология
19 января 2024, 22:08
Онколог назвал триггеры развития рак желудка
РИА «Новости»
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Канцерогены, содержащиеся в пище, могут стать одной из причин развития рака желудка. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-онколог высшей категории, врач-хирург «СМ-Клиника» Беслан Балкаров.

По словам специалиста, рак желудка является опасным онкологическим заболеванием, занимающим в России шестое место среди всех видов рака. Балкаров перечислил и другие триггеры, способствующие его развитию. Генетическая предрасположенность и колонизация желудка бактерией Helicobacter pylori - еще два фактора риска.

За питанием тоже нужно следить. Избыточное потребление копченой, жареной, соленой, консервированной и острой пищи является еще одним фактором риска. По его словам, в Японии рак желудка лидирует среди других онкологических заболеваний, потому что в местной кухне господствует острая и углеводная пища.

Не стоит забывать и про канцерогены в пище - различные нитраты и нитриты, азотную и азотистую кислоту, которые содержатся не только в овощах и фруктах, но и в копченых и вяленых продуктах, пиве и сырах.

«Алкогольные напитки и табак - мощные провокаторы онкологии ЖКТ. Этиловый спирт и токсичные канцерогены, содержащиеся в сигаретах, вызывают острые эрозивные процессы в желудке, которые со временем могут перерасти в рак желудка», - добавил Балкаров.

Относительно лечения врач отметил, что на ранних стадиях рака эффективным окажется хирургическое удаление пораженного органа с регионарными лимфоузлами. Здесь прогнозы благоприятные - выживаемость пациента составляет более 80%.

Ранее врач-онколог Ани Баданян предупредила, что женщины старше 40 лет должны регулярно в обязательном порядке проходить маммографию. Процедура способна выявить рак молочной железы на ранней стадии.

Болезни Питание Врачи Онкология

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