11 апреля 2024, 03:54

Россиянам рассказали, какие таблетки нельзя измельчать и разжевывать

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Не все таблетки можно измельчать или разжевывать. Некоторые лекарства при таком применении могут нанести вред организму. Об этом рассказала РИА «Новости» младший научный сотрудник «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Ольга Ким.

По словам эксперта, разжевывать и измельчать можно только таблетки без оболочки, на которых есть бороздка посередине для разделения. А вот делать это с капсулами, таблетками в оболочке или препаратами длительного действия ни в коем случае нельзя - если такой вариант использование не указан в инструкции.

Препараты длительного действия специально устроены так, что постепенно «высвобождают» нужную порцию лекарства. Если разжевать их или другим способом повредить оболочку, можно получить передозировку.

Желатиновые капсулы созданы для того, чтобы лекарство подействовало в определенном отделе ЖКТ. Если нарушить их целостность, препарат может оказаться неэффективным.

«Если на таблетке есть риска (бороздка, делящая таблетку пополам), деление и дробление таблетки возможно. Однако, если таблетка неровно разломилась, есть риск, что пациент получит либо слишком высокую, либо слишком низкую дозу лекарства. Если риска отсутствует, то ломать таблетки не стоит», - рассказала специалист.

Если пациент не может проглотить капсулу целиком, даже запивая большим количеством воды, ему стоит попросить врача назначить другое лекарство.

Ранее врач-иммунолог Надежда Логина рассказала, что противоаллергические препараты могут вызвать у некоторых людей отек Квинке.

Лекарства Минздрав Врачи Россия
09 апреля 2024, 18:12
Фейк: больницы Белгорода столкнулись с дефицитом лекарств
РИА «Новости»
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Белгородские больницы якобы столкнулись с нехваткой лекарственных препаратов, в том числе обезболивающих. В таких условиях дозу наркоза для пациентов в ходе операции сократили до 20%. Такую информацию распространили по Telegram-каналам. На ошибки авторов сообщения в своем опровержении указал глава областного Минздрава Андрей Иконников.

Источником данных о нехватке лекарств в больницах Белгородской области стал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Авторы сообщения заявили, что операции пациентам проводят под наркозом, в котором доза препарата составляет только 20% от нормы.

Правила закупки лекарственных препаратов в государственные больницы Белгородской области изменили еще несколько лет назад. Все поставки необходимых препаратов в лечебные учреждения региона поступают сразу на год вперед. Об этом заявил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Он подчеркнул, что больницы заранее присылают заявки на получение лекарственных средств, где указывают все, что им необходимо для работы в ближайшие 12 месяцев. Также министр указал на допущенную авторами вброса ошибку.

«В информационном сообщении указали, что операции проводятся под наркозом в дозировке 20% от нормы. Каждый врач, прочитав такое сообщение, поймет, что оно не соответствует действительности. Поясню: наркоз - общее обезболивание, и если вводить 20%, человек не уснет (так в нем отпадает всякий смысл и применять его не будут)», - подчеркнул глава белгородского Минздрава.

Иконников призвал жителей Белгородской области доверять только официальным источникам информации.

Таким образом, сообщения о том, что у больниц Белгорода возник дефицит с лекарствами и обезболивающими, недостоверна. Проблем с поставками препаратов нет, поскольку порядок закупки изменили. Кроме того, авторы вброса допустили крупную ошибку, которая не имеет отношения к реальной медицинской практике.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Правда Фейк

Больницы Лекарства Минздрав Врачи Россия
09 апреля 2024, 00:10
Россиянам объяснили, почему суп на ночь лучше кефира
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Заменить стакан кефира на ночь на тарелку супа будет лучшим способом утолить голод. Это работает в тех случаях, когда человек хочет похудеть, сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина на сайте здоровое-питание.рф.

«За счет воды суп имеет достаточно большой объем, который наполнит желудок и обеспечит чувство сытости», - пояснила она.

По словам диетолога, через два-три часа после съеденного супа чувство голода не успеет разыграться. Получается, что человек не будет ложиться спать голодными, пытаясь отвлечься на еще один прием пиши. В то же время пищеварительная система на ночь не перегрузится, что поспособствует более здоровому сну.

Чехонина отметила, что по калорийности кефир и супы примерно одинаковы. При этом после тарелки супа возникает ощущение полноценного приема пищи, а вот после стакана кефира не всегда.

Ранее диетолог рекомендовала желающим избавиться от лишних килограммов людям отказаться от сладостей.

Диеты Наука
07 апреля 2024, 04:36
Врач раскрыл, как не перепутать чувство голода с жаждой
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В летнее время очень легко перепутать чувство голода и жажду. Чтобы избежать переедания в течение дня нужно пить воду, рассказала РИА «Новости» врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.

«Вода, к сожалению, похудеть не поможет. Только снижение количества потребляемых калорий за сутки на 10-15 процентов от исходного калоража. <…> А вот перепутать чувство голода и чувство жажды человек может!» - поведала собеседница агентства.

Врач отметила, что в жаркое время года чувства голода и жажды «особенно созвучны». Поэтому нужно пить воду в течение дня, а также во время еды - это помогает пищеварению.

Калошина считает, что пить нужно столько, сколько хочется, не считая литры. Организм сам регулирует, сколько жидкости ему нужно.

Врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала, что чаще всего тяга к мучному и сладкому появляется на фоне дефицита определенных витаминов и минеральных веществ.

Еда Врачи
07 апреля 2024, 04:30
Ученые научились создавать и стирать ложные воспоминания
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Немецкие и британские ученые смогли «стереть» из памяти участников психологического эксперимента созданные у них ложные воспоминания. Об этом сообщил журнал PNAS.

Испытуемым внушали не имеющие отношения к реальности представления об их прошлой жизни, в которые поверили 56% участников исследования.

Для «разоблачения фокуса» добровольцам предлагали вспомнить обстоятельства, при которых они подверглись внушению. Тогда туман в их головах рассеивался.

Целью эксперимента стали вопросы исправления ошибок, возникающих в человеческой памяти.

Ученые выяснили, что на ускоренное старение мозга влияют высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина, а также наличие сахарного диабета и лишнего веса.

Исследования Медицина

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