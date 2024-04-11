Россиянам рассказали, какие таблетки нельзя измельчать и разжевывать

По словам эксперта, разжевывать и измельчать можно только таблетки без оболочки, на которых есть бороздка посередине для разделения. А вот делать это с капсулами, таблетками в оболочке или препаратами длительного действия ни в коем случае нельзя - если такой вариант использование не указан в инструкции.

Препараты длительного действия специально устроены так, что постепенно «высвобождают» нужную порцию лекарства. Если разжевать их или другим способом повредить оболочку, можно получить передозировку.

Желатиновые капсулы созданы для того, чтобы лекарство подействовало в определенном отделе ЖКТ. Если нарушить их целостность, препарат может оказаться неэффективным.

«Если на таблетке есть риска (бороздка, делящая таблетку пополам), деление и дробление таблетки возможно. Однако, если таблетка неровно разломилась, есть риск, что пациент получит либо слишком высокую, либо слишком низкую дозу лекарства. Если риска отсутствует, то ломать таблетки не стоит», - рассказала специалист.

Если пациент не может проглотить капсулу целиком, даже запивая большим количеством воды, ему стоит попросить врача назначить другое лекарство.

Ранее врач-иммунолог Надежда Логина рассказала, что противоаллергические препараты могут вызвать у некоторых людей отек Квинке.