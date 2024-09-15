Россиянам рассказали, как защититься от инфаркта

По ее словам, в каждом доме должен быть тонометр.

«Если появились такие симптомы, как впервые появившиеся головные боли или их учащение, необычный характер головных болей, мелькание мушек перед глаза, не игнорируйте их!» - предупредила врач.

Леонтьева предупредила, что нужно сразу обращаться к врачу, чтобы пройти обследование и подобрать терапию. Если она уже назначена, то следует принимать препараты, причем регулярно и помнить, что скорректировать дозировку или вообще отменить лекарственные средства может только врач.

Помимо тонометра важно отслеживать уровень глюкозы и холестерина в крови. При необходимости принимать препараты, чтобы их снизить, но опять же только назначенные врачом.

В заключение Леонтьева напомнила, что риск сосудистых катастроф помогут снизить тренировки, отказ от алкоголя и курения, жирной пищи, полуфабрикатов и газированных напитков. По ее словам, избавление от лишнего веса тоже является профилактикой инфаркта.

Ранее кардиолог Ольга Перфильева назвала рвоту и тошноту нетипичными признаками инфаркта миокарда.