07 декабря 2024, 05:52

Россиянам рассказали, как выявить рак на ранней стадии

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Внезапная потеря веса или постоянная усталость могут говорить о развитии онкологического заболевания. Об этом «Доктор Питер» предупредила директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина.

По ее словам, если человек не менял ничего в привычном ритме жизни, но вдруг потерял минимум 5% веса, то ему стоит обратиться к врачу. При этом профессор отметила, что признаки развития рака зависят от типа новообразования и того, где опухоль располагается.

На ранней стадии говорить о ее наличии может постоянное чувство усталости, а также кашель без других симптомов ОРВИ и проблемы с глотанием. Еще на рак могут указывать увеличение лимфоузлов и трансформация родинок.

«Наличие одного или нескольких симптомов необязательно говорят о том, что у вас рак. Проблем со здоровьем может быть много, однако проконсультироваться с врачом необходимо в любом случае», - заключила Драпкина.

Ранее онколог и кандидат медицинских наук Андрей Пылев предупредил, что здоровый образ жизни не гарантирует полную защиту от рака.

Болезни Врачи Рак
07 декабря 2024, 04:58
Врач предупредил об опасности подушек
РИА «Новости»
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Подушки для сна следует регулярно чистить, чтобы не допустить размножения плесени и клещей. В обратном случае у домочадцев могут появиться прыщи и аллергия, сообщила Lenta.ru врач-дерматовенеролог, косметолог Ксения Абрамова.

«На постельном белье, одеялах, подушках, матрасах, особенно при отсутствии регулярной замены и чистки размножаются бактерии и плесень при повышенной влажности», - предупредила она.

В подушках, по словам Абрамовой, обитают клещи. Все эти «гости» могут спровоцировать болезни дыхательной системы , аллергию и появление прыщей.

Для профилактики врач посоветовала выбирать постельные принадлежности из качественных материалов, регулярно чистить, а в случае появления плесени полностью заменить. Абрамова призвала также соблюдать правила личной гигиены и не ходить по дому в уличной одежде.

Появляющаяся от клещей и плесени аллергия может привести к астме, предупредила завотделением «Бронхиальная астма» Института иммунологии ФМБА России Оксана Курбачева. По ее словам, этот диагноз имеет один человек из 20.

Болезни Медицина
06 декабря 2024, 16:49
Новую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции зарегистрировали в России
РИА «Новости»
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Новую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции — «Гам-VLP-Мультивак» — зарегистрировали в России. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Вакцину вывели биотехнологическим путем. Она безопаснее препаратов на основе патогенных вирусов.

Вводить средство нужно будет внутримышечно. Разработал вакцину Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В октябре газета «Петербургский дневник» сообщила , что около 26% жителей Северной столицы защищаются от болезней с помощью вакцинации.

В апреле компанию AstraZeneca уличили в создании смертельной вакцины от COVID-19. По данным Daily Mail, введение препарата приводило к свертыванию крови и образованию тромбов, в результате пострадало и даже умерло много людей.

Минздрав Россия Коронавирус в России и в мире
05 декабря 2024, 00:05
Россиянам рассказали, что делать при бессоннице
Freepik
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При проблемах со сном могут помочь простые средства, к ним относится чтение. Об этом сомнолог София Черкасова заявила в интервью «Вечерней Москве».

По словам Черкасовой, чтобы наладить режим дня, нужно ложиться спать и вставать в одно и то же время. В выходные можно поспать на один-два часа больше. Также в ситуациях, когда человек не может уснуть, не нужно заставлять себя спать.

Если не удается уснуть в течение 15 минут, лучше уйти из спальни в другую комнату. Там можно почитать книгу или заняться рутинными делами. Спустя время организм сам почувствует потребность во сне.

Черкасова также порекомендовала ограничивать кофеин во второй половине дня, соблюдать режим труда и отдыха и не переедать. Кроме того, чтобы наладить сон, она посоветовала минимизировать использование гаджетов.

Сомнолог Дмитрий Дуйкин ранее напомнил, что вечерний спорт и поздний ужин могут помешать человеку уснуть.

Книги Отдых Гаджеты Врачи
04 декабря 2024, 02:33
Читай по лицу. Назван ранний признак деменции
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Китайские ученые обнаружили связь между старением лица и снижением когнитивных способностей у пожилых людей. Результаты исследования опубликовали в журнале Alzheimer’s Research and Therapy, сообщило Daily Mail.

В ходе работы ученые взяли для анализа данные более чем 200 тысяч мужчин и женщин. Выяснилось, что у людей, которые выглядят старше своего возраста, риск развития деменции повышается на 61%.

Наблюдение за участниками исследования длилось 12 лет, за этот период зарегистрировали примерно шесть тысяч случаев развития старческого слабоумия.

В рамках второго этапа исследования ученые сделали снимки 612 участников в возрасте 63 лет. Затем эти фотографии обработали с помощью компьютерных алгоритмов, которые позволили определить возраст участников.

В итоге стало известно, что появление тонких морщинок в области глаз также повышает риск развития когнитивных расстройств в 2,5 раза. Эти результаты стали подтверждением того, что изменения в лице могут говорить о снижении умственных способностей.

Врач Владимир Захаров ранее рассказал о риске развития сосудистой деменции в молодом возрасте.

Китайские ученые обнаружили связь между старением лица и снижением когнитивных способностей у пожилых людей. Результаты исследования опубликовали в журнале Alzheimer’s Research and Therapy, сообщило Daily Mail.

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