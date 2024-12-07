Россиянам рассказали, как выявить рак на ранней стадии

По ее словам, если человек не менял ничего в привычном ритме жизни, но вдруг потерял минимум 5% веса, то ему стоит обратиться к врачу. При этом профессор отметила, что признаки развития рака зависят от типа новообразования и того, где опухоль располагается.

На ранней стадии говорить о ее наличии может постоянное чувство усталости, а также кашель без других симптомов ОРВИ и проблемы с глотанием. Еще на рак могут указывать увеличение лимфоузлов и трансформация родинок.

«Наличие одного или нескольких симптомов необязательно говорят о том, что у вас рак. Проблем со здоровьем может быть много, однако проконсультироваться с врачом необходимо в любом случае», - заключила Драпкина.

Ранее онколог и кандидат медицинских наук Андрей Пылев предупредил, что здоровый образ жизни не гарантирует полную защиту от рака.