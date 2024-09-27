27 сентября 2024, 05:06

Россиянам рассказали, как спать и хорошо высыпаться

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Некачественный сон может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья, причем как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Об этом «Газете.ru» рассказала семейный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии, лектор курса «Код здоровья» от МИИН Ксения Уваровская.

По ее словам, невысыпающийся человек может столкнуться с эмоциональными расстройствами, перепадами настроения, ухудшением памяти и работоспособности в краткосрочной перспективе.

Оптимальная продолжительность сна для взрослых людей составляет от семи до девяти часов, а при смене часовых поясов это время может и увеличиться. Человеку следует выяснить, какая у него индивидуальная норма и начать придерживаться режима.

«Долгосрочные последствия - гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с весом, метаболический синдром, сахарный диабет второго типа и онкологические заболевания», - отметила она.

Уваровская посоветовала для нормализации сна использовать плотные шторы blackout или маску для сна, беруши и утяжеленное одеяло при необходимости. Поможет и травяной чай из мелиссы, душицы или лаванды благодаря успокаивающему эффекту.

По ее словам, часа за дня стоит отказаться от просмотра телевизора, телефона и других гаджетов, имеющих синий спектр излучения.

Ранее врач-невролог Анастасия Тарасова предупредила, что недосып и переедание могут привести к снижению умственной активности, а иногда и к внезапной смерти.

Болезни Врачи
27 сентября 2024, 04:07
Назван снижающий тягу к сладкому продукт
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Россиянам посоветовали включить в свой рацион блюда из печени, чтобы снизить тягу к сладким продуктам. Об этом врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

По его словам, печень богата хромом. Его недостаток в организме как раз и вызывает необъяснимое желание употреблять сладости.

До этого Агапкин советовал употреблять камбалу с той же целью, пояснив, что она, как и печень, содержит хром. Кроме того, белковые блюда также помогают снизить тягу к сладкому.

Ранее Агапкин рассказал, что вишня и черешня содержат гормон мелатонин, поэтому достаточно съесть 100 граммов этих ягод, чтобы справиться с бессонницей и легче заснуть в ночное время.

До этого врач предупреждал, что кариес может вызвать воспаление желудка , а корень имбиря поможет справиться с головной болью , причем в последнем случае достаточно чайной ложки имбирного порошка.

Питание Врачи Продукты
24 сентября 2024, 10:56
«Начинается резко». Россиянам объяснили отличия гриппа от ОРВИ
РИА «Новости»
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Грипп отличается от стандартной острой респираторно-вирусной инфекции тем, что всегда начинается резко. У больного поднимается температура, ломит тело и болит голова. Об этом РИА «Новости» рассказал инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Классический грипп имеет достаточно отличный от других инфекций симптомокомплекс. Это острейшее начало заболевания - человек может с точностью до часа сказать, когда он заболел, высокая температура, выраженная интоксикация, головные, мышечные, суставные боли», - пояснил Поздняков.

Кашель появляется на вторые или третьи сутки, его приступы становятся все чаще и плохо купируются. Боли в горле и насморк выражены умеренно, добавил врач.

Грипп может привести к осложнениям, ранним или поздним. Предотвратить последствия поможет своевременная противовирусная терапия.

Наиболее эффективным способом борьбы с серьезными последствиями болезни станет вакцинация. Благодаря прививке можно избежать осложнений для сердца и развития пневмонии, отмечал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Болезни Грипп Врачи Вакцинация ОРВИ
24 сентября 2024, 01:08
Названо неожиданное лекарство от гипертонии
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Для снижения артериального давления нужно завести себе домашнего питомца. Об этом в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил врач Александр Мясников.

Рассуждая о борьбе с высоким давлением, он вспомнил об эпизоде из своего детства.

«Я маленький, иду по птичьему рынку, мужик кричит: „Лекарство от гипертонии продаю“, а у него в коробке котята», - отметил Мясников.

По словам доктора, давление приходит в норму благодаря положительным эмоциям, которые могут подарить домашние животные. Прежде всего из-за того, что они заставляют двигаться, ведь с ними нужно гулять.

Также Мясников рассказал, что наличие домашних питомцев - это постоянное, позитивное общение, даже «когда что-то раздражает». По мнению врача, наличие кошки или собаки может снизить на треть дозировку лекарств от гипертонии.

Нутрициолог Ксения Глинкина ранее посоветовала тем, кто страдает повышенным давлением и холестерином , разнообразить свой рацион голубикой.

Лекарства Врачи Животные
23 сентября 2024, 23:34
Любителям пельменей рассказали, как избежать отравления
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В покупных пельменях есть кишечная палочка, сальмонеллы, листерии и иные патологические микроорганизмы. Об этом Пятому каналу рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

По ее словам, сотрудники ведомства изучили 20 торговых марок пельменей. Оказалось, что ни одна из них полностью не соответствовала всем критериям качества. Завьялова отметила, что в продукции находились бактерии - возбудители опасных заболеваний, также обнаружили другие нарушения.

В связи с этим эксперт призвала готовить пельмени самостоятельно. Если же отказаться от полуфабрикатов не получается, то необходима длительная термическая обработка продукта. Это поможет избежать отравления. Для устранения листерии и сальмонеллы достаточно обеспечить температуру 85 градусов в течение 10 минут, резюмировала Завьялова.

Четверо детей умерли из-за отравления в Красноярском крае. Перед этим они с родителями ели пельмени. Предварительной причиной ЧП назвали токсическое отравление.

Роскачество Дети Продукты Красноярский край

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