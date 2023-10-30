Россиянам рассказали, как снизить риск развития инсульта

По словам профессора, у людей молодого возраста причинами инсульта нередко становятся низкая физическая активность и неправильное питание. Также влияет генетическая предрасположенность к инсульту.

Для профилактики заболевания в молодом возрасте нужно наладить правильное питание, быть физически активным, а также регулярно проходить медицинское обследование.

«Слежение за своими физическими параметрами. Измерить давление и посмотреть ЭКГ в молодом возрасте. Бывает достаточно сдать кровь на анализ. Этот позволит осуществить снизить риск развития инсульта», - резюмировал кардиолог.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова ранее заявила, что в России стремительно помолодел инсульт, сейчас до 8% от всех случаев приходится на людей до 45 лет.