30 октября 2023, 03:17

Россиянам рассказали, как снизить риск развития инсульта

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Диспансеризация поможет снизить риск развития инсульта. Об этом RT рассказал доктор медицинских наук, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев.

По словам профессора, у людей молодого возраста причинами инсульта нередко становятся низкая физическая активность и неправильное питание. Также влияет генетическая предрасположенность к инсульту.

Для профилактики заболевания в молодом возрасте нужно наладить правильное питание, быть физически активным, а также регулярно проходить медицинское обследование.

«Слежение за своими физическими параметрами. Измерить давление и посмотреть ЭКГ в молодом возрасте. Бывает достаточно сдать кровь на анализ. Этот позволит осуществить снизить риск развития инсульта», - резюмировал кардиолог.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова ранее заявила, что в России стремительно помолодел инсульт, сейчас до 8% от всех случаев приходится на людей до 45 лет.

Инсульт Болезни
30 октября 2023, 03:49
Ученые назвали защищающую от деменции и болезней сердца пищу
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Продукты растительного происхождения и морские водоросли богаты полифенолами. Ученые изучают их влияние на здоровье человека уже более 100 лет, а употребление такой пищи может защитить от болезней сердца и деменции. Об этом сообщил портал The Conversation.

Еще в прошлом веке исследователи доказали, что данные вещества являются антиоксидантами, которые помогут противодействовать вредным свободным радикалам в организме, влияющим на развитие атеросклероза, рака и диабета.

Также они значительно снижают риск инфарктов и инсультов. В растениях содержится свыше восьми тысяч разных полифенольных соединений. Согласно последним исследованиям, полифенолы поддерживают здоровье кишечных микробов, улучшая чувствительность к инсулину и сокращая воспаления.

Ранее британские ученые выяснили, что быстрая ходьба способна снизить вероятность возникновения рака. Также, активность такого рода способна снизить риск развития деменции на 71%.

Болезни Ученые
30 октября 2023, 03:44
Ученые выяснили, сколько сахара можно класть в чай и кофе
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Ученые из Лейденского университета в Нидерландах пришли к выводу, что на организм не влияет добавление сахара в чай и кофе. Результаты исследования опубликовал журнал PLOS One.

Авторы изучали данные почти трех тысяч участников, которые регулярно пили чай или кофе, добавляя в напитки разное количество сахара. В начале и конце наблюдения ученые провели обширное обследование здоровья испытуемых, а также учитывали причины смерти ряда участников.

Результаты анализов показали, что добавление сахара в напитки не связано с преждевременной смертью. Те, кто пил чай и кофе с подсластителем, повысили коэффициент риска собственной ранней смерти на единицу по сравнению с теми, кто сахара вообще не употреблял. По слова нидерландских ученых, это слишком малая разница.

Участники исследования клали в чай и кофе в среднем по одной ложке (около пяти граммов), что и признали безопасной дозой. Авторы также отметили, что газировках и соках содержится около 25 граммов сахара, поэтому эти напитки негативно влияют на состояние здоровья.

Ранее звездный диетолог Маргарита Королева заявила, что подсластители, которые добавляют в газировки и соки, губительно влияют на зубы и ЖКТ, а также могут стать причиной депрессивного состояния.

Кофе Ученые
29 октября 2023, 07:59
Опасную тенденцию инсульта выявили в России
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В России стремительно помолодел инсульт, до 8% от всех случаев пришлось на людей до 45 лет. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

По ее словам, последствия болезни можно предотвратить медицинским контролем и профилактикой.

«Одна из наиболее частых причин инвалидности и смерти во всем мире - острый ишемический инсульт. Причем он стремительно молодеет, в России до 8% всех случаев наблюдали у людей до 45 лет. Риск заболевания в каждые 10 лет увеличивается в три раза», - сказала Скворцова.

Глава агентства отметила, что последствий возможно избежать в первые четыре часа, пока в мозгу не произошли повреждения.

«У России есть уникальные компетенции в нейрореабилитации и лечения нарушений мозгового кровообращения. У ФМБА мощная научная и клиническая база, федеральный центр мозга оснащен необходимой техникой для мультиспиральной компьютерной, а также магнитно-резонансной томографии», - добавила она.

Ранее врач Дмитрий Иванников дал рекомендации по профилактике инсульта.

Болезни Врачи
29 октября 2023, 01:06
Врач назвал болезни, приводящие к бесплодию
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Вызвать сбои в работе репродуктивной системы могут, казалось бы, не связанные с ней болезни и состояния. Например, диабет, ожирение и даже депрессия. Об этом врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья Виктория Фисюк рассказала изданию «Газета.ru».

По словам врача, бесплодием до 35 лет считается невозможность забеременеть в течение года при регулярной половой жизни. После 35 лет - отсутствие беременности в течение полугода.

Прямые причины бесплодия: сбой в работе яичников, нарушение гормонального фона, непроходимость фаллопиевых труб и различные заболевания матки. При этом на работу яичников могут влиять другие системы организма.

«Такие заболевания, как болезни щитовидной железы, диабет, ожирение, различные генетические заболевания или нарушения», - объяснила Фисюк.

Проблемы с зачатием могут быть вызваны нехваткой витаминов и микроэлементов, вредными привычками и даже негативным психологическим фоном.

«Постоянное воздействие стресса, хроническая депрессия напрямую влияют на репродуктивную функцию. Гормоны стресса подавляют овуляцию и выработку яйцеклетки», - рассказала врач.

Ранее диетолог Армине Афонина заявила, что дефицит веса также может стать причиной бесплодия.

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