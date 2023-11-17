Россиянам рассказали, как часто нужно есть суп
Взрослым людям рекомендуется есть суп два-три раза в неделю, рассказала «Известиям» терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова. По ее словам, это касается людей без острых и хронических заболеваний ЖКТ.
Врач подчеркнул, что при варке продукты сохраняют больше полезных веществ, чем при других методах термической обработки. Супы хорошо усваиваются и менее калорийны, чем жареные, запеченные и тушеные блюда.
Однако важно правильно приготовить суп, чтобы он принес организму пользу. Грамотно сваренное блюдо содержит сбалансированное количество белков, жиров и углеводов.
Лучше отдавать предпочтение овощным супам или приготовленным на основе курицы, индейки, кролика, нежирных сортов мяса.
«В составе овощных супов содержится большое количество пищевых волокон. Они способствуют улучшению перистальтики - сокращения органов ЖКТ, от которого зависит наше самочувствие», - объяснила Дарья Утюмова.
При варке супа с мясом она посоветовала сливать первый бульон, чтобы удалить лишний жир и химикаты, которые потребляло животное при жизни.
Терапевт добавила, что если супа в меню нет, заставлять себя запивать еду не стоит - это вопрос желания. Если запивать, то лучше негазированной водой. Соками и сладкими лимонадами злоупотреблять не стоит - от содержащегося в них сахара жажда лишь усилится, и вырастет риск появления сахарного диабета и других заболеваний.