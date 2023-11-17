Россиянам рассказали, как часто нужно есть суп

Врач подчеркнул, что при варке продукты сохраняют больше полезных веществ, чем при других методах термической обработки. Супы хорошо усваиваются и менее калорийны, чем жареные, запеченные и тушеные блюда.

Однако важно правильно приготовить суп, чтобы он принес организму пользу. Грамотно сваренное блюдо содержит сбалансированное количество белков, жиров и углеводов.

Лучше отдавать предпочтение овощным супам или приготовленным на основе курицы, индейки, кролика, нежирных сортов мяса.

«В составе овощных супов содержится большое количество пищевых волокон. Они способствуют улучшению перистальтики - сокращения органов ЖКТ, от которого зависит наше самочувствие», - объяснила Дарья Утюмова.

При варке супа с мясом она посоветовала сливать первый бульон, чтобы удалить лишний жир и химикаты, которые потребляло животное при жизни.

Терапевт добавила, что если супа в меню нет, заставлять себя запивать еду не стоит - это вопрос желания. Если запивать, то лучше негазированной водой. Соками и сладкими лимонадами злоупотреблять не стоит - от содержащегося в них сахара жажда лишь усилится, и вырастет риск появления сахарного диабета и других заболеваний.