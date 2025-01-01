Россиянам рассказали, что пить при похмелье

«Яблочный сок имеет сбалансированный солевой состав, он богат калием, который поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, а именно она страдает от алкоголя в первую очередь», - сказала она.

Специалист добавила, что этот напиток также поможет быстрее переработать ядовитые метаболиты и снизить нагрузку на печень, а если его разбавить в два раза, то можно использовать еще и как средство при кишечных инфекциях.

Хомич подчеркнула, что во время новогоднего застолья люди часто употребляют жирную или жареную пищу, что может привести и к несварению. Добавление яблочного сока в рацион поможет и в этом случае.

До этого диетолог Ольга Чунтонова рассказала, что сытная закуска, питье воды, качественный алкоголь и физическая активность помогут избежать тяжелого похмелья после новогоднего застолья, сообщило издание Life.

Ранее нарколог Руслан Исаев предупредил, что не стоит смешивать никакие спиртные напитки между собой, так как каждый вид алкоголя выводится из организма с разной скоростью, усугубляя похмелье.