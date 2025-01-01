01 января 2025, 04:25

Россиянам рассказали, что пить при похмелье

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Самочувствие при похмелье можно облегчить, если употребить яблочный сок. Об этом ТАСС рассказала вице-президент по качеству, техническому регулированию и стандартизации Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Людмила Хомич.

«Яблочный сок имеет сбалансированный солевой состав, он богат калием, который поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, а именно она страдает от алкоголя в первую очередь», - сказала она.

Специалист добавила, что этот напиток также поможет быстрее переработать ядовитые метаболиты и снизить нагрузку на печень, а если его разбавить в два раза, то можно использовать еще и как средство при кишечных инфекциях.

Хомич подчеркнула, что во время новогоднего застолья люди часто употребляют жирную или жареную пищу, что может привести и к несварению. Добавление яблочного сока в рацион поможет и в этом случае.

До этого диетолог Ольга Чунтонова рассказала, что сытная закуска, питье воды, качественный алкоголь и физическая активность помогут избежать тяжелого похмелья после новогоднего застолья, сообщило издание Life.

Ранее нарколог Руслан Исаев предупредил, что не стоит смешивать никакие спиртные напитки между собой, так как каждый вид алкоголя выводится из организма с разной скоростью, усугубляя похмелье.

Алкоголь Россия Продукты
01 января 2025, 04:43
Врач перечислил болезни, на которые могут указывать боли в суставах
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Болевые ощущения в суставах могут быть связаны не только с ортопедическими, но и с терапевтическими проблемами, а также оказаться результатом функциональной перегрузки. Об этом РИА «Новости» рассказал ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.

«Боли в суставах - это симптом, который указывает на проблемы терапевтического характера», - сказал врач.

Сорокин пояснил, что, в частности, речь идет об артритах, ревматоидных процессах и болезни крови. Если говорить о проблемах ортопедического характера, то это артрозы, плоскостопие и последствия травм.

Врач предупредил, что в случае функциональной перегрузки нужно обратиться к специалисту, если боли приобрели хронический и изматывающий характер.

В конце ноября диетолог Шеннон Костелло отметила целебные свойства куркумы, которая эффективна в лечении артрита и псориаза, сообщило издание News.ru.

Ранее травматолог-ортопед Антонина Завадская рассказала, что дети могут носить обувь на каблуке только с 12 лет, чтобы не спровоцировать появление патологий кости стопы.

Болезни Врачи
01 января 2025, 03:22
Врач перечислил полезные виды рассолов
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Рассол оказался полезным витаминным напитком, насыщенным электролитами, которые важны для поддержания водно-солевого баланса в организме. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

По ее словам, во всех видах рассола содержатся такие электролиты, как натрий, калий и магний, что особенно ценно после физических нагрузок или в условиях жары. Не зря спортсмены употребляют этот напиток после соревнований и интенсивных тренировок.

Кроме того, рассол благодаря электролитам применяют и в качестве средства от похмелья, чтобы улучшить самочувствие и водный баланс. Если же в нем содержатся пробиотики, то употребление этого напитка поможет пищеварению и поддержит здоровье кишечника.

Врач добавила, что есть рассолы, в составе которых имеются антиоксиданты и витамины.

«Рассолы могут быть частью сбалансированного рациона, особенно если они сделаны из натуральных ингредиентов и без добавления искусственных консервантов», − сказала Разаренова.

При этом существуют и противопоказания, так как в некоторых рассолах может быть повышено содержание соли, сахара и уксуса, что навредит, например, при язвенной болезни и гипертонии.

Ранее диетолог Марият Мухина посоветовала при похмелье употреблять воду, мясные или овощные бульоны, бананы и апельсины.

Врачи Россия
31 декабря 2024, 18:19
Никаких салатов и растительное мясо. Как извлечь из новогодних блюд пользу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Салатам с большим количеством майонеза есть вкусная и полезная альтернатива. О блюдах для новогоднего стола, которые пойдут на пользу здоровью, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой.

В главную ночь года Дианова и члены ее семьи предпочитают есть достаточно легкую пищу. Поэтому свой праздник диетолог в шутку назвала «подростковым».

«У нас будут классические куриные наггетсы, а также наггетсы из растительного аналога мяса. Будет запеченный картофель, приготовленные на гриле шампиньоны и брокколи, овощная нарезка, помидоры черри и морковка», - рассказала врач.

Ничего жареного или жирного подавать на стол гастроэнтеролог не планирует. В том числе и любимый россиянами оливье.

«Салатов, которые все делают, у нас не будет», - подчеркнула Дианова.

Ранее доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала о двух главных ошибках россиян во время празднования Нового года. Она напомнила, что воды нужно пить как минимум вдвое больше, чем алкоголя.

Питание Новый год
31 декабря 2024, 11:01
Врач предупредил об опасности икры на Новый год
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В период новогоднего застолья россияне стремятся побаловать себя закусками с икрой. Однако эти деликатесы подойдут далеко не всем, сообщил Life.ru гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Он отметил, что отказаться от игры нужно прежде всего людям с аллергией на морепродукты и рыбу. В противном случае они рискуют столкнуться с зудом, высыпаниями и анафилаксией.

Людям с болезнью почечной системы также нужно воздержаться от игры из-за высокого содержания натрия, который дает повышенную нагрузку на орган выделительной системы и задерживает жидкость в организме. Также икра способна вызвать повышение артериального давления.

«Как и с любым другим продуктом, необходимо учитывать индивидуальные особенности организма и употреблять икру в умеренных количествах. В случае наличия хронических заболеваний перед введением новых продуктов в рацион лучше проконсультироваться с врачом», - резюмировал Зиннатуллин.

Ранее россиянам назвали оптимальный срок хранения оливье.

Еда Врачи Новый год

Новости по теме