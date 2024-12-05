Россиянам рассказали, что делать при бессоннице

По словам Черкасовой, чтобы наладить режим дня, нужно ложиться спать и вставать в одно и то же время. В выходные можно поспать на один-два часа больше. Также в ситуациях, когда человек не может уснуть, не нужно заставлять себя спать.

Если не удается уснуть в течение 15 минут, лучше уйти из спальни в другую комнату. Там можно почитать книгу или заняться рутинными делами. Спустя время организм сам почувствует потребность во сне.

Черкасова также порекомендовала ограничивать кофеин во второй половине дня, соблюдать режим труда и отдыха и не переедать. Кроме того, чтобы наладить сон, она посоветовала минимизировать использование гаджетов.

Сомнолог Дмитрий Дуйкин ранее напомнил, что вечерний спорт и поздний ужин могут помешать человеку уснуть.