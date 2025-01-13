13 января 2025, 16:00

Россиянам раскрыли главные секреты долголетия

РИА «Новости»
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Правильный образ жизни способен снизить заложенные генетически риски для здоровья. Об этом в интервью kp.ru рассказал доктор биологических наук Алексей Москалев.

Директор Института долголетия Российского научного центра хирургии имени Петровского указал на то, что максимально разнообразное питание способно замедлять процессы старения. Ученый посоветовал добавлять на тарелку овощи и фрукты разных цветов, а также употреблять ферментированные продукты и не забывать про бобовые.

Чтобы поддерживать здоровье на высоком уровне, необходимы физические нагрузки, которые могут представлять собой не только тренировки в зале, но и работу в саду. Очень важен качественный сон. Москалев заметил, что именно ночью организм избавляется от накопленного за день мусора и восстанавливается.

Короткие умеренные стрессы также полезны. К ним биолог отнес закаливание, посещение сауны, путешествия, физические нагрузки и выступления на публике.

Чтобы создавать новые нейронные связи, которые являются запасом прочности в головном мозге, полезно посещать незнакомые места и обучаться чему-то новому.

По словам ученого, для здоровья и долголетия большое значение имеют приятная атмосфера, дружба, комфортная обстановка и постоянное следование полезным привычкам.

Диетолог Хелен Белл ранее сообщила, что одним из секретов долголетия жителей Южной Калифорнии является употребление на завтрак овсяной каши.

Питание Активное долголетие Наука
13 января 2025, 17:03
Гинцбург поблагодарил Путина за помощь разработчикам вакцины «Спутник»
РИА «Новости»
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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отреагировал на поручение президента России Владимира Путина об отправке части средств, полученных от международных поставок вакцины «Спутник», ее разработчикам. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Благодарен президенту Владимиру Путину за поддержку российской науки, института Гамалеи и вакцины „Спутник“, а также за поручение направить часть средств, полученных РФПИ от международных поставок вакцины „Спутник“, институту Гамалеи, а еще часть средств - непосредственно ученым», - сказал он.

Справедливое распределение прибыли от продаж отечественных вакцин Путин обсудил с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Президент узнал, удалось ли разработать схему, при которой создатели вакцин получают средства не только для «личного потребления», но и для развития своей деятельности. Глава РФПИ привел в пример механизм с вакциной «Спутник».

Ранее в России зарегистрировали обновленную версию вакцины «Спутник Лайт». Препарат предназначен для профилактики заражения новыми штаммами коронавирусной инфекции.

Вакцинация Владимир Путин Коронавирус в России и в мире Александр Гинцбург
13 января 2025, 04:55
Спать, чтобы похудеть. Россиянам раскрыли секрет стройной фигуры
Pixabay
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Тем, кто хочет похудеть, нужно спать не менее восьми часов и ложиться в кровать не позднее 23:00. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

«Худеющим важнее других спать не менее восьми часов и ложиться не позже 23:00. В промежуток с 23:00 до 01:00 выделяется гормон липаза, принимающий участие в процессе расщепления жиров», - отметила эндокринолог.

Также в период снижения веса важно не пропускать завтрак. Его калорийность должна составлять около 35% от суточного рациона.

Люди, пропускающие завтраки, рискуют съесть больше нормы во время обеда, отметила Калошина. Врач добавила, что стоит научиться определять потребности организма, часто жажду принимают за голод.

Ученые объяснили, почему люди с ожирением снова набирают вес после похудения. Жировые клетки запоминают свое состояние и снова «распухают» из-за изменений в их ДНК, сообщил «Ридус».

Врачи Ученые Ожирение
12 января 2025, 05:55
Россиянам рассказали, чем грозит сидячий образ жизни
Freepik
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Отсутствие физической нагрузки и сидячий образ жизни приводят к заболеваниям костей и ускоренному износу всего организма. Об этом РИА «Новости» рассказал врач ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.

По его словам, гиподинамия является проблемой современности, которая влечет за собой целый ряд последствий.

«Это остеопороз, гипотрофия мышц спины, брюшного пресса и конечностей, раннее старение организма и предрасположенность к травмам», - рассказал врач.

Он отметил, что в последнее время все чаще к ортопедам стали обращаться люди с ранними проявлениями остеохондроза, нарушения осанки и артритом суставов, которые развиваются из-за сидячей работы и малоподвижного образа жизни.

Ранее эндокринолог рассказала почему люди часто зацикливаются на плохих мыслях. Одной из причин такого поведения является недосып.

Болезни Врачи
10 января 2025, 16:09
В Германии произошла первая с 1988 года вспышка ящура
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На ферме в немецкой федеральной земле Бранденбург выявили первую с 1988 года вспышку ящура. Об этом сообщила радиостанция RBB24.

«Высокозаразное вирусное заболевание крупного рогатого скота и свиней появилось на животноводческой ферме в Хенове», - уточнили журналисты, ссылаясь на районное управление.

Вокруг создали почти километровую карантинную зону.

Ящур - это острое вирусное заболевание, которое относится к группе антропозоонозов. Это означает, что данными инфекционными болезнями животных может заразиться и человек. Заболевшие животные в половине случаев погибают через двое-трое суток. Люди чаще всего инфицируются через сырое молоко и молочные продукты, а иногда - через мясо.

Терапевт Надежда Чернышова ранее заявила, что через вымя животных в продукты могут попасть болезнетворные микроорганизмы. В случае отсутствия термической обработки молока человеку могут передаться мастит или ящур.

Германия Животные Вирусы человека Вирусы

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