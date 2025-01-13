Россиянам раскрыли главные секреты долголетия

Директор Института долголетия Российского научного центра хирургии имени Петровского указал на то, что максимально разнообразное питание способно замедлять процессы старения. Ученый посоветовал добавлять на тарелку овощи и фрукты разных цветов, а также употреблять ферментированные продукты и не забывать про бобовые.

Чтобы поддерживать здоровье на высоком уровне, необходимы физические нагрузки, которые могут представлять собой не только тренировки в зале, но и работу в саду. Очень важен качественный сон. Москалев заметил, что именно ночью организм избавляется от накопленного за день мусора и восстанавливается.

Короткие умеренные стрессы также полезны. К ним биолог отнес закаливание, посещение сауны, путешествия, физические нагрузки и выступления на публике.

Чтобы создавать новые нейронные связи, которые являются запасом прочности в головном мозге, полезно посещать незнакомые места и обучаться чему-то новому.

По словам ученого, для здоровья и долголетия большое значение имеют приятная атмосфера, дружба, комфортная обстановка и постоянное следование полезным привычкам.

Диетолог Хелен Белл ранее сообщила, что одним из секретов долголетия жителей Южной Калифорнии является употребление на завтрак овсяной каши.