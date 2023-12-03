Россиянам раскрыли эффективные способы избавления от кашля

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Один из эффективных способов - обильное теплое питье. Если больной употребляет мало жидкости, мокрота прекращает образовываться, что приводит к затяжному кашлю.

Вторым средством врач назвал увлажнение воздуха в комнате. Это особенно необходимо в отопительный сезон. При очень сухом воздухе выздоровление затягивается из-за иссушения слизистой дыхательных путей.

Попов также перечислил причины появления кашля. Речь идет о геперреактивности бронхов, перенесенной вирусной или микоплазменной инфекции, сужении просвета трахеи и крупных бронхов. В таких случаях кашель зачастую не поддается стандартной терапии и становится затяжным.

Длительные последствия ОРЗ также могут вызвать COVID-19, коклюш и аллергию, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок. Он рекомендовал обратиться к врачам и пройти обследование.