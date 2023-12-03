03 декабря 2023, 19:55

Россиянам раскрыли эффективные способы избавления от кашля

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Перенесшие ОРВИ пациенты стали жаловаться на затяжной кашель, который не поддается стандартной терапии. О том, как с ним лучше бороться, рассказал врач-пульмонолог Евгений Попов в беседе с «Российской газетой».

Один из эффективных способов - обильное теплое питье. Если больной употребляет мало жидкости, мокрота прекращает образовываться, что приводит к затяжному кашлю.

Вторым средством врач назвал увлажнение воздуха в комнате. Это особенно необходимо в отопительный сезон. При очень сухом воздухе выздоровление затягивается из-за иссушения слизистой дыхательных путей.

Попов также перечислил причины появления кашля. Речь идет о геперреактивности бронхов, перенесенной вирусной или микоплазменной инфекции, сужении просвета трахеи и крупных бронхов. В таких случаях кашель зачастую не поддается стандартной терапии и становится затяжным.

Длительные последствия ОРЗ также могут вызвать COVID-19, коклюш и аллергию, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок. Он рекомендовал обратиться к врачам и пройти обследование.

Здравоохранение Болезни Врачи
03 декабря 2023, 16:15
Врач перечислил вредные для поджелудочной железы продукты
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Панкреатит в 58% случаев возникает из-за употребления алкоголя и жирной пищи. Об этом заявил гепатолог Сергей Вялов в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что панкреатит является тяжелой болезнью, при симптомах которой необходимо сразу же обращаться к врачу. Вялов рассказал, что восстановить здоровье поджелудочной железы можно с помощью изменения образа жизни. Он напомнил, что при развитии панкреатита врачам в тяжелых случаях приходится решать проблему хирургическим путем.

Гепатолог также нашел связь между онкологическими заболеваниями и потреблением жирной пищи. Врач добавил, что лишний жир «оказывает негативное влияние на здоровье, в том числе может увеличить риск развития различных видов» рака.

Ранее клеточный биолог Александр Созыкин перечислил возможные последствия от постоянного потребления энергетиков. Он сообщил, что распитие таких напитков может вызвать привыкание и испортить здоровье.

Еда Болезни Медицина
03 декабря 2023, 04:41
Гинеколог рассказал о самых вредных для женщин продуктах
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Акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Идилия Орфанова в беседе с «Газетой.ru» назвала пять самых вредных для женщин продуктов. Первым в списке значится сахар и мед.

Избыточное употребление сахара приводит к ожирению, сахарному диабету и другим опасным заболеваниям. Синтетические сахарозаменители также могут привести к проблемам со здоровьем.

«Не стоит злоупотреблять и медом, поскольку в нем содержится бор, который снижает уровень женских гормонов и увеличивает выработку мужских», - рассказала Орфанова.

Второй вредный продукт - это маргарин, способствующий набору веса. На женский организм губительно сказывается алкоголь и белый дрожжевой хлеб, в том числе булки. Опасны для здоровья супы и лапша быстрого приготовления из-за высокого содержания соли и добавок.

Ожирение, диабет и депрессия могут стать причиной бесплодия. Проблемы с зачатием могут быть вызваны нехваткой витаминов и микроэлементов, вредными привычками и даже негативным психологическим фоном.

Медицина
02 декабря 2023, 23:19
Биолог рассказал, к какому результату может привести долгое употребление энергетиков
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Последствия неконтролируемого употребления энергетиков могут быть плачевными. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, клеточный биолог Александр Созыкин для Doctorpiter.ru.

Он отметил, что регулярное распитие таких напитков приводит к патологической зависимости и портит здоровье. Иногда ситуация становится критичной и доходит до летального исхода.

«Последствия регулярного и неконтролируемого применения высоких доз энергетиков могут быть удручающими. Диарея и рвота, обострение язвенной болезни и других заболеваний», - заявил эксперт.

Он указал на то, что в разных странах фиксировали смертельные случаи от инфаркта, инсульта и внезапной потери сознания. Все недуги вызвала аритмия, которая возникает после злоупотребления энергетиками.

По словам Созыкина, энергетические напитки содержат много веществ, которые стимулируют сердечно-сосудистую и нервную системы. Среди них сахар, таурин и кофеин. Одна банка энергетика сопоставима с тремя-четырьмя чашками кофе.

Ранее врач-кардиолог заявил, что распитие энергетических напитков является главной ошибкой в период пониженного атмосферного давления. Также эксперт рекомендовал метеозависимым снизить уровень стресса и меньше курить.

Еда Болезни Врачи
02 декабря 2023, 00:00
Врач рассказал, как определить риск инфаркта по внешнему виду ушей
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На мочке уха можно обнаружить признак, указывающий на высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала заслуженный врач России Оксана Драпкина в своем Telegram-канале.

Речь идет о диагональной складке на мочке уха, которую называют признаком Франка. Связь такой особенности с инфарктом в 1973 году заметил Сандерс Франк. Он изучал состояние своих пациентов со стенокардией и закупоркой коронарной артерии. Позже исследователи подтвердили наблюдения медика.

Зимой человек более подвержен сердечным приступам, предупредила Драпкина. Поэтому в холодный период важно уделять особое внимание здоровью сердца.

«Это связано с сужением сосудов из-за холода и увеличением нагрузки на сердце из-за необходимости поддерживать нормальную температуру тела», - отметила врач.

Она рекомендовала людям с болезнями сердца теплее одеваться зимой, не согреваться с помощью алкоголя, делать перерывы и заходить в помещение во время работы на улице, а также следить за уровнем холестерина, сахара и давления.

Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова ранее предупредила, что привычка не запивать завтрак водой и забывать о ней в течение дня грозит возникновением тромбов. Токсиколог Михаил Кутушов посоветовал включить в рацион курицу, рыбу, яйца, лук, ягоды и цитрусовые для разжижения крови.

Здравоохранение Болезни Врачи

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