Россиянам представили недельный рацион питания для здоровья

Для того, чтобы правильно питаться всю неделю потребуются около двух килограммов хлеба, круп и макарон, два килограмма картофеля и фруктов, полкило овощей, мяса 1,5 килограмма, полкило рыбы, около семи литров молока или молочных продуктов, пять или шесть яиц, небольшое количество растительного масла и сахара.

Но этим правилам следуют далеко не все, отметила Екатерина Бурляева. Она пояснила, что проведенный анализ среднего недельного рациона показал, что россияне употребляют в пищу недостаточно молочных продуктов, яиц, овощей, фруктов, отдавая предпочтение сахару и мясу «Молочные продукты - это основной источник кальция, который необходим для прочных костей. Если кальция в организме недостаточно, возрастает риск остеопороза и остеопении, что может приводить к тяжелым переломам, например, шейки бедра», - пояснила специалист.

Бурляева добавила, что яйцах также содержится полезный белок, а желтке много витаминов и минеральных веществ, среди которых селен, участвующий в синтезе тестостерона. Кроме того продукт полон насыщенными жирными кислотами, помогающими в выработке половых гормонов. Сокращенное употребление в пищу фруктов и овощей не дает организму достаточного количества витаминов и клетчатки.

Врач добавила, что важны не только сами продукты в рационе, но и соблюдение режима еды. Употреблять пищу желательно четыре-пять раз в день.

«Три основных приема пищи, которые состоят из белка и сложных углеводов - к ним относятся крупы, макароны, овощи. И два перекуса - преимущественно фрукты и кисломолочные напитки, хлебцы, чтобы повысить количество клетчатки. При этом белка должно быть меньше, чем гарнира», - отметила Бурляева.

По ее словам, средняя порция для человека, который не занимается спортом должна включать 100 грамм белка и 200 грамм гарнира, а объем овощей и фруктов не должен быть меньше 400 грамм.

Ранее проект «Здоровое питание» опубликовал список из пяти продуктов, полезных для мозга. В него вошли жирная рыба, растительные масла, грецкие орехи, горький шоколад и яйца.