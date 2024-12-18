Россиянам посоветовали замедляющую опьянение закуску

По словам врача, эффект от спиртного значительно снизят цитрусовые, благодаря содержащейся в них лимонной кислоте. Он напомнил, что во время употребления алкоголя выделяется вещество ацетальдегид.

«Лимонная кислота его блокирует ацетальдегид и помогает ему расщепляться», - объяснил Продеус.

Врач Елена Малышева добавила, что, несмотря на подобные меры, опьянение будет сильным, если человек переборщит со спиртным. В таких случаях печень не будет успевать его перерабатывать.

Психиатр-нарколог Марина Калюжная ранее рекомендовала после новогодней ночи начать день с завтрака. По ее словам, благодаря легкому овощному супу стабилизуется уровень сахара и самочувствие сразу улучшиться.