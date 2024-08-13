13 августа 2024, 15:56

Россиянам посоветовали самые полезные для здоровья ягоды

Телеканал «360»
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Наступивший август — время сбора ягод для употребления в пищу и подготовки запасов на зиму. О полезных свойствах вишни и облепихи рассказали специалисты проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Наступивший август - время сбора ягод для употребления в пищу и подготовки запасов на зиму. О полезных свойствах вишни и облепихи рассказали специалисты проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Доступная на рынках и магазинах вишня носит неформальное название природного антибиотика за счет содержащихся в плодах фитонцидов, которые не дают размножаться болезнетворным бактериям. Кроме плодов, полезны также вишневые листья: их добавляют в маринады, чтобы предотвратить процесс гниения закруток.

Ягоды вишни укрепляют иммунитет и оказывают положительное влияние на кровеносную систему за счет полезных веществ - кумаринов. Врачи рекомендуют употреблять их во время выздоровления, а также при лечении заболеваний сердца и кровеносных сосудов. Кроме того, ягоды вишни не калорийны и при этом насыщают организм витаминами группы B для нервной системы, витамином А - для остроты зрения и витамином C, направленным на укрепление иммунитета.

Не менее полезна облепиха, в которой содержится огромное количество витаминов и микроэлементов. Главная особенность этой ягоды в том, что она сохраняет рекордную концентрацию витамина С даже после заморозки и термической обработки. Кроме того, в ягодах много магния, железа, бора, серы и кремния, есть каротины, рибофлавониды, пектины, органические и жирные кислоты, в частности омега-3, 6 и 9.

Также в августе стоит обратить внимание на бруснику, голубику, ежевику и клюкву. Все ягоды не только вкусные и полезные, но также легко хранятся в замороженном виде, сохраняя все свои полезные свойства.

Ранее специалисты проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» посоветовали россиянам, страдающим от нарушения работы печени, добавить в свой рацион свеклу и тыкву. Полезные вещества этих овощей обладают мягким желчегонным действием, а также витаминами и фосфором, которые помогают клеткам печени восстанавливаться.

Питание Роспотребнадзор
09 августа 2024, 11:14
Вместо кофе по утрам. Названы три напитка, которые «топят жир»
Pxhere
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Найден эффективный метод мгновенного снижения веса. Всего три напитка по утрам помогут растопить жир и добиться идеального тела. Секретом поделилось греческое издание Pronews.

На первом месте - зеленый чай. Он усиливает обмен веществ, что приводит к сжиганию жира.

«Употребление четырех чашек зеленого чая каждый день снижает массу тела и жир на животе», - сообщили авторы материала.

Вода с тмином или вода из джиры еще один очень полезный продукт для похудения. Это детокс-напиток, который помогает пищеварению. Он также ускоряет обмен веществ и способствует здоровому снижению веса.

Помогает худеть и теплая вода с лимоном и медом. Такой напиток богат витамином С и антиоксидантам. Он не только помогает желудку и делает стул регулярным, но и придает коже сияющий и здоровый вид. Все перечисленные напитки - отличная альтернатива утреннему кофе.

Желающие похудеть люди часто совершают ошибки, причем довольно типичные. Врач Любовь Дроздова объяснила, что самые популярные и опасные из них: недостаток сна и монодиеты. Экстремальное похудение вызывает обратный эффект и замедляет метаболизм.

Ранее певица Валерия раскрыла свой секрет борьбы с лишним весом , диеты она назвала «адским существованием». Артистка уделяет много времени тренировкам, а в основе ее рациона: мясо и рыба, овощи, фрукты, крупы.

Кофе Продукты
07 августа 2024, 11:56
Не делайте так! Названы четыре неочевидные ошибки при мытье волос
Pxhere
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Неправильное мытье волос может серьезно ухудшить их состоянии. Британский парикмахер Пол Уиндл в интервью изданию Hellо! назвал четыре главные ошибки при уходе за локонами, которые могут им навредить.

Неправильное мытье волос может серьезно ухудшить их состоянии. Британский парикмахер Пол Уиндл в интервью изданию Hellо! назвал четыре главные ошибки при уходе за локонами, которые могут им навредить.

Важно соблюдать правильный баланс. Для поддержания оптимального состояния волос и кожи головы достаточно мыть волосы не чаще двух-трех раз в неделю.

«Более частое мытье волос может привести к удалению натуральных масел», - пояснил Уиндл.

Ранее стилист Ирина Белякова рассказала, что непослушным волосам необходимо регулярное увлажнение. Можно прибегнуть к шампунями с питательными маслами, которые укрепляют и защищают локоны и использовать несмываемый кондиционер.

В первую очередь нужно обратить внимание на температуру воды при мытье. Слишком горячая может растягивать волосы и приводить к ломкости при расчесывании.

«То же повреждение волос, которое вызывают утюжки и фены, может произойти, если вы слишком сильно установите температуру в душе. Мокрые волосы и так очень нежные», - предупредил парикмахер.

Смыть шампунь достаточно теплой водой, а не кипятком. Кутикула раскроется и пряди будут чистыми. Кондиционер лучше смывать прохладной водой, которая наоборот закроет кутикулу.

«Это добавит здоровый блеск, который сохранится до следующего мытья», - подчеркнул он.

Следующая ошибка - расчесывание волос сразу после душа. Мокрые волосы более нежные и эластичные, поэтому их можно легко повредить. Лучше пройтись щеткой по прядям перед мытьем, чтобы потом не пришлось распутывать их.

Еще один важный момент - нанесение кондиционера. Продукт важно распределять от середины волос к кончикам. Последние считаются «самыми мертвыми», ведь в них меньше всего влаги, поэтому такая область нуждается в наибольшем уходе. Наносить кондиционер на кожу головы не нужно.

Не стоит мыть волосы очень редко. В противном случае поры на коже головы закупорятся из-за избытка жира, что привлечет еще больше грязи и мусора.

Продукты
06 августа 2024, 04:50
Россиянам рассказали, кто находится в группе риска развития тромбоза
Freepik
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В группе риска развития тромбоза находятся люди с ожирением, мужчины старше 40 лет, беременные и недавно родившие, а также онкобольные. Об этом РИА «Новости» рассказала кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова.

Причины образования тромбов называют «Триада Вирхова». Это повышенная склонность крови к свертываемости, повреждение венозной стенки и замедление кровотока. Флеболог назвала категории, которые находятся в группе риска.

«Это мужчины после 40 лет, пациенты после травм и хирургических вмешательств, беременные и женщины после родов, люди, страдающие ожирением, девушки, кто принимает гормональные контрацептивы», - рассказала Смирнова.

Риск тромбообразования значительно возрастает в жаркую погоду, отметил флеболог Андрей Уфимцев. Врач посоветовал вести максимально подвижный образ жизни в жару.

Болезни Женщины Мужчины Ожирение Наука
05 августа 2024, 15:43
«Нет, конечно». Сотрудница рехаба в Мытищах — об истязаниях постояльцев
РИА «Новости»
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Уголовное дело против двух сотрудников реабилитационного центра, которых обвиняют в издевательствах над пациентами, расследуют в Мытищах. Корреспондент 360.ru побывал по адресу и попытался пообщаться с бывшей сотрудницей рехаба.

«Нет, конечно. Можете пройтись по соседям», - ответила она на вопрос, правдива ли информация о рехабе.

Она уточнила, что реабилитационный центр больше не работает. После этого собеседница развернулась и закрыла ворота.

По данным следствия , в реабилитационном центре с мая прошлого года удерживали людей с алкогольной и наркотической зависимостью. Их избивали, лишали еды и сна. В правоохранительные органы обратился один из бывших пациентов.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против аналогичного объекта в Пятигорске. В нем от сердечной недостаточности умер один из пациентов.

Мытищи Следственный комитет России

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