Россиянам посоветовали ходить 10 тысяч шагов после двух блинчиков на пиве

Она отметила, что пиво в рецепте блинов используется для придания тесту воздушности. Оно выделяет углекислый газ, действуя как естественный разрыхлитель, который поднимает тесто, делает его рассыпчатым и рыхлым.

«Но нужно помнить, что таких блинчиков лучше съедать не больше двух и в обед, а потом не забыть пройти 10 000 шагов в среднем темпе. Ингредиенты в блинах нельзя отнести к низкокалорийным», - сказала Петрова.

Нутрициолог уточнила, что в основном блины готовятся из яиц, сахара, соли, молока или кефира, иногда в них добавляют соду или дрожжи, подсолнечное масло.

«Сами по себе блины являются калорийной пищей с высоким гликемическим индексом, но еще больше калорийности добавляют начинки. Поэтому можно использовать муку грубого помола и сахарозаменители. Начинку можно сделать менее калорийной, используя ягоды, творог или йогурты с низким процентом жирности», - добавила она.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева рассказала о негативном влиянии сладких газированных напитков на здоровье.