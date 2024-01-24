24 января 2024, 13:54

Россиянам перечислили три главные причины падения давления

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С пониженным артериальным давлением сталкиваются и молодые, и пожилые россияне. Причины кроются в нескольких факторах: малоподвижном образе жизни, еде и длительном стоянии на ногах. Об этом в своем Telegram-канале рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия.

«Ортостатическая гипотензия - это резкое падение артериального давления при вставании из положения сидя или после лежания», - сообщила доктор.

Это состояние может возникать из-за сильного обезвоживания, длительного постельного режима, беременности, при некоторых заболеваниях и даже при приеме отдельных лекарств. Чаще всего этот тип пониженного давления встречается у людей, которые мало двигаются.

Бывает и постпрандиальная гипотензия, когда давление падает спустя час или два после еды. Как правило, от этого страдают пенсионеры, причем с сопутствующими заболеваниями, например, болезнью Паркинсона.

Еще один тип нейрогенной гипотензии - падение давления после долго стояния на ногах. Чаще всего с ним сталкиваются молодые люди и даже дети.

«Это может быть результатом неправильной связи между сердцем и мозгом», - пояснила медик.

Но каждый человек может помочь себе самостоятельно. Для этого достаточно придерживаться нескольких простых правил. В первую очередь важно проверить, не вызывают ли снижение давления лекарства, которые пациент принимает. У мужчин ортостатическую гипотензию зачастую вызывают препараты для лечения аденомы простаты.

Во-вторых, нужно наладить питание: есть небольшими порциями, включить в рацион свежие овощи и фрукты, снизить употребление углеводов. Важно отказаться от алкоголя и пить больше воды. Кроме того, необходимо добавить в свою жизнь физические нагрузки.

«Очень помогает контрастный душ для стимуляции сосудистого тонуса», - добавила кардиолог Бокерия.

В жаркую погоду можно использовать компрессионный трикотаж. Бокерия предупредила - если давление упало резко и до необычно низких показаний, нужно вызывать скорую. Существует вероятность, что у человека началось внутреннее кровотечение или есть риск инфаркта.

Ранее кардиолог Ольга Бокерия рассказала, что прикосновения и объятия благотворно сказываются на самочувствии. Они стимулируют повышение гормона счастья в крови. Эмоциональная поддержка уменьшает риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а от прикосновений человек меньше стрессует.

Еда Дети Болезни Лекарства Правила
24 января 2024, 00:49
Кардиолог назвал способ повысить уровень гормона счастья в крови
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Прикосновения и объятия благотворно сказываются на самочувствии, они стимулируют повышение уровня окситоцина в крови. Об этом в своем Telegram-канале написала кардиолог Ольга Бокерия.

«Ученые доказали, что женщины, которые провели несколько минут в объятиях партнера, имели более высокий уровень окситоцина. Последний коррелирует с более низкими цифрами артериального давления и пульса во время последующей стрессовой ситуации», - отметила кардиолог.

Эмоциональная поддержка и объятия уменьшают риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. При прикосновениях снижается уровень кортизола - гормона стресса. Его переизбыток приводит к различным заболеваниям, в том числе диабету. По мнению кардиолога, объятия должны длиться от пяти до 10 минут ежедневно.

Интимная близость повышает стрессоустойчивость , считает акушер-гинеколог Ольга Луценко. Секс отвечает за выработку сразу нескольких «гормонов счастья»: эндорфина, дофамина, окситоцина и серотонина.

Женщины Ученые Счастье
23 января 2024, 10:57
ИИ облегчит работу московским специалистам лабораторной службы
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В Москве при Диагностическом центре лабораторных исследований (ДЦЛИ) стартовал пробный проект по внедрению искусственного интеллекта в работу городской службы лабораторной диагностики. Нейросети помогут выявить доброкачественные и злокачественные изменения клеток, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«На сегодняшний день искусственный интеллект уже прошел первый этап обучения и научился распознавать норму, теперь алгоритмы анализируют обезличенные результаты исследований с патологическими изменениями», - уточнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, такие технологии освободят специалистов от рутинных процессов. Они смогут больше уделять времени сложным случаям, а также распознавать признаки болезни даже, когда она не прямой объект исследования.

Сейчас медики экспериментируют по направлению «жидкостная цитология» - это метод цитологического исследования для диагностики доброкачественных и злокачественных изменений клеток. В перспективе проект охватит и другие сферы. Сервис также могут задействовать в единой информационной системе, позволяющей автоматизировать все этапы проведения цитологических и гистологических исследований.

Последнее десятилетие в Москве активно применяют технологии на базе искусственного интеллекта. Власти поддерживают развитие разработок и внедряют лучшие из них.

Искусственный интеллект Врачи Медицина Москва
22 января 2024, 20:25
Два случая оспы обезьян выявили в Петербурге у туристов из Китая
Unsplash
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Два случая заболевания оспой обезьян выявил Роспотребнадзор в Санкт-Петербурге у туристов, вернувшихся из Китая. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Заболевание диагностировано у двух мужчин, вернувшихся из туристической поездки в административный округ Гонконг», - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор уведомил, что заболевшие находятся в инфекционной больнице, угрозы для их жизни нет. Эксперты проводят расследование и предпринимают меры для предотвращения распространения заболевания.

Оспа обезьян - это редкое вирусное заболевание, особо опасное для людей с ослабленным иммунитетом, отметили в ведомстве.

В Таиланде в конце октября зафиксировали смертельный случай оспы обезьян. Из 24 заболевших один человек скончался.

Санкт-Петербург Больницы Роспотребнадзор Китай Оспа обезьян
22 января 2024, 10:25
Сотням тысяч россиян в 2022 году поставили диагноз «ожирение»
Unsplash
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Рост заболеваемости ожирением в России ускорился. Если в пандемийный год такой диагноз поставили 383 тысячам человек, то в 2022 году — 419 тысячам пациентов, сообщил РБК со ссылкой на сборник Росстата «Здравоохранение в России-2023».

Рост заболеваемости ожирением в России ускорился. Если в пандемийный год такой диагноз поставили 383 тысячам человек, то в 2022 году - 419 тысячам пациентов, сообщил РБК со ссылкой на сборник Росстата «Здравоохранение в России - 2023».

Количество страдающих лишним весом россиян постоянно менялось. В 2020 году его диагностировали 372 тысячам человек, через год - 383 тысячам. В 2022 году ожирение обнаружили у 419 тысяч человек, из них 108 тысяч у детей младше 14 лет и более 40 тысяч у подростков от 15 до 18 лет.

Болезнями эндокринной системы, нарушениями обмена веществ и расстройствами питания в прошлом году страдали 13,05 миллиона россиян против 12,07 миллиона в 2021 году. С сахарным диабетом жили 5,27 миллиона человек, ожирением - 2,17 миллиона.

На этом фоне почти 70 миллионов россиян по данным за прошлый год занимались спортом в секциях и клубах. Росстат зафиксировал всплеск интереса к физкультуре - в 2015 году ей занимались 43,5 миллиона человек, в 2010 году всего 26,3 миллиона.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил упростить получение справки в бассейн. Он заявил, что каждый десятый россиянин весил больше нормы.

Болезни Росстат Ожирение

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