03 января 2025, 21:28

Россиянам перечислили симптомы доминирующего гриппа, приводящего к пневмонии

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Вирус гриппа А (H1N1)pdm09, преобладающий в текущем эпидемическом сезоне, можно будет распознать по ряду симптомов, например, одышке и синюшности губ. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов, сообщило РИА «Новости».

«Симптомы гриппа А (H1N1)pdm09 подобны симптомам, вызываемым другими штаммами (кашель, боль в горле, слабость, озноб, повышенная температура)», - отметил он.

Эксперт добавил, что штамм этой группы не является новым и давно известен. В сезоне 2023–2024 года его обнаруживали на российской территории, но в небольшом проценте случаев.

При тяжелом течении этот вирус может прогрессировать и всего за сутки привести к легочным осложнениям, чаще всего пневмонии. В таких случаях помимо высокой температуры, одышки и затрудненного дыхания или боли в груди вероятны синюшность губ, примесь крови в мокроте, головокружения, рвота и жидкий стул.

В зоне риска - дети до двух лет, пожилые люди старше 60 лет, беременные женщины, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, в частности, дыхательной системы и иммунодефицитами.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о росте случаев заболеваниям гриппом А (H1N1).

Здравоохранение Болезни Минздрав Грипп Россия
03 января 2025, 05:00
Названы продукты от вздутия живота после новогодних салатов
Unsplash
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Переедание во время новогоднего застолья может вызвать вздутие живота. Для того, чтобы от него избавиться, нужно есть больше огурцов, авокадо и киви. Главный врач городской клинической больницы № 1 Челябинска Дмитрий Тарасов сообщил об этом Ura.ru.

«Первые дни новогодних каникул пробежали. И самое время поговорить о профилактике газообразования. Есть продукты, потребление которых уменьшит вздутие живота», - сказал он.

Тарасов перечислил продукты, употребление которых улучшит пищеварение и избавит от вздутия примерно за неделю. Среди них йогурт, ягоды, ананас, банан, авокадо, куркума, киви, огурцы, сельдерей и имбирь. По словам врача, они богаты клетчаткой, антиоксидантами и ферментами.

Кроме проблем с пищеварением в праздники можно заработать похмелье. Нарколог и врач-психиатр Александр Ковтун сообщил, что облегчить его симптомы помогут активированный уголь, рассол без уксуса, куриный бульон и какао на воде.

Еда Болезни Новый год Продукты
02 января 2025, 23:54
Назван топ-5 неочевидных симптомов рака
РИА «Новости»
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Пациенты часто не обращают внимание на первые симптомы онкологических заболеваний и слишком поздно обращаются за помощью. Специалисты американского медицинского центра Mayo Clinic назвали пять неочевидных симптомом рака. Их исследование опубликовал журнал The New England Journal of Medicine.

Наиболее часто игнорируемым признаком болезни онколог Дарен Ковал назвал затяжной кашель. Если он возник без видимых причин и длится больше трех недель, то стоит обследовать легкие.

Хроническая изжога и рефлюкс могут указывать на поражение горла и пищевода, а жжение и зуд в области родимых пятен - на меланому. Ученые призвали срочно пройти обследование, если набухли лимфатические узлы или в кале появилась кровь , потому что они тоже являются признаками рака.

Профессор биомедицинских наук в Университете Англии Раскин Джастин Стеббинг перечислил научно обоснованные методы профилактики онкологических заболеваний. Среди них нормализация массы тела, физическая активность и отказ от курения.

Болезни Медицина Онкология Наука
02 января 2025, 05:04
Ученые открыли влияние распространенного вируса на болезнь Альцгеймера
Unsplash
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Цитомегаловирус из семейства герпесвирусов способен спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Почти все пожилые люди являются его носителями, сообщил журнал Alzheimer’s & Dementia.

Ученые нашли связь между возникновением распространенного нейродегенеративного заболевания и цитомегаловирусом. При его наличии в организме человека риск развития болезни Альцгеймера повышается.

Цитомегаловирус довольно распространен. Он передается воздушно-капельным , половым и бытовым путем, а после заражения остается в организме навсегда и проявляется лишь при ослаблении иммунитета. Специалисты нашли его у 15% подростков, 40% пациентов в возрасте 35-40 лет и 90% людей старше 80 лет.

Болезнь Альцгеймера часто встречается у пожилых людей. Она проявляется раздражительностью, тревожностью, потерей памяти и психическими нарушениями. Методами профилактики являются MIND-диета , тренировка мозга и получение новых знаний.

Цитомегаловирус из семейства герпесвирусов способен спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Почти все пожилые люди являются его носителями, сообщил журнал Alzheimer’s & Dementia.

Болезни Наука
01 января 2025, 20:34
Россиян предупредили о распространении вируса гриппа с тяжелыми последствиями
РИА «Новости»
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В России возросло количество случаев заболевания гриппом А (H1N1), который может вызвать тяжелые последствия в виде пневмонии. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю врачи зарегистрировали 618,8 тысячи новых случаев заболевания ОРВИ. Хотя в большинстве случаев болезнь вызвали вирусы негриппозной этиологии, доля гриппа растет. При этом преобладает грипп А (H1N1).

Роспотребнадзор предупредил, что этот штамм чаще других вызывает тяжелое течение болезни и приводит к легочным осложнениям, из них в 65% случаев - к пневмонии.

Самым эффективным методом профилактики гриппа санитарные врачи назвали вакцинацию. Помогут также регулярное мытье рук, обработка смартфонов антисептиками, избегание контакта с зараженными.

В октябре в ЯНАО произошла вспышка гриппа А (H1N1) и А (H3N2), сообщило Ura.ru. Они широко известны как свиной и гонконгский.

Здравоохранение Болезни Грипп Роспотребнадзор Медицина

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