Россиянам перечислили симптомы доминирующего гриппа, приводящего к пневмонии

«Симптомы гриппа А (H1N1)pdm09 подобны симптомам, вызываемым другими штаммами (кашель, боль в горле, слабость, озноб, повышенная температура)», - отметил он.

Эксперт добавил, что штамм этой группы не является новым и давно известен. В сезоне 2023–2024 года его обнаруживали на российской территории, но в небольшом проценте случаев.

При тяжелом течении этот вирус может прогрессировать и всего за сутки привести к легочным осложнениям, чаще всего пневмонии. В таких случаях помимо высокой температуры, одышки и затрудненного дыхания или боли в груди вероятны синюшность губ, примесь крови в мокроте, головокружения, рвота и жидкий стул.

В зоне риска - дети до двух лет, пожилые люди старше 60 лет, беременные женщины, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, в частности, дыхательной системы и иммунодефицитами.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о росте случаев заболеваниям гриппом А (H1N1).