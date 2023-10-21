Россиянам объяснили зависимость инсультов и инфарктов от магнитных бурь
Магнитные бури могут существенно повлиять на здоровье человека. Об этом сообщила врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT.
Она отметила, что природные явления оказывают действия на нервную систему, а метеочувительность относят к проблемам с вегетативной нервной системой.
«Метеорологические факторы запускают минимальные изменения в организме, которые влияют на вегетативную нервную систему», - заявила эксперт.
По словам специалиста, даже здоровый человек во время солнечных затмений или геомагнитных бурь может ощутить повышенную тревожность, необъяснимый стресс, острую чувствительность к боли и другим внешним факторам. Также перемены геомагнитного поля отражаются на тонусе сосудистой стенки и свертываемости крови.
«Они способны замедлять кровоток в капиллярах, повышать внутрисуставное, внутриглазное и внутричерепное давление», - сказала невролог.
По этой причине во время геомагнитной бури особенно чувствительные граждане жалуются на пониженное или повышенное артериальное давление, головную боль, головокружения, неприятные ощущения в глазах и суставах.
«Подсчитано, что приблизительно 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов происходит именно в период геомагнитных бурь», - сказала Демьяновская.
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