Россиянам объяснили зависимость инсультов и инфарктов от магнитных бурь

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Она отметила, что природные явления оказывают действия на нервную систему, а метеочувительность относят к проблемам с вегетативной нервной системой.

«Метеорологические факторы запускают минимальные изменения в организме, которые влияют на вегетативную нервную систему», - заявила эксперт.

По словам специалиста, даже здоровый человек во время солнечных затмений или геомагнитных бурь может ощутить повышенную тревожность, необъяснимый стресс, острую чувствительность к боли и другим внешним факторам. Также перемены геомагнитного поля отражаются на тонусе сосудистой стенки и свертываемости крови.

«Они способны замедлять кровоток в капиллярах, повышать внутрисуставное, внутриглазное и внутричерепное давление», - сказала невролог.

По этой причине во время геомагнитной бури особенно чувствительные граждане жалуются на пониженное или повышенное артериальное давление, головную боль, головокружения, неприятные ощущения в глазах и суставах.

«Подсчитано, что приблизительно 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов происходит именно в период геомагнитных бурь», - сказала Демьяновская.

Ранее врач-психиатр Пушкинской больницы Елена Солодилова рассказала, как бороться с тревожностью. По ее словам, важно тренировать позитивное мышление и внимательно относиться к своим эмоциям и чувствам.