Россиянам объяснили, сколько клубники можно съесть за день

Специалист отметила, что «клубничный сезон» продлится примерно до конца июля.

«При отсутствии противопоказаний взрослому человеку можно употреблять 250-300 граммов клубники в день», - предупредила врач.

Стародубова отметила, что в клубнике содержатся витамины С и Е, фолиевая кислота, каротиноиды, различные минеральные вещества, калий, магний, цинк и кремний. Кроме того, в ее составе имеются салицилаты, биофлавоноиды и клетчатка.

Сама клубника не слишком калорийна, но это не повод употреблять ее в больших количествах. В этом случае возможны не только диспепсические явления, но и развитие псевдоаллергических реакций.

Страдающим аллергией людям нужно помнить об этом, особенно в период обострения заболеваний.

Прошлой весной диетолог Антонина Музыченко рассказала, что в ранней клубнике могут содержаться опасные для здоровья нитраты , которые при употреблении такого продукта могут спровоцировать появление дерматитов и аллергии.