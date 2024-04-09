Россиянам объяснили, почему суп на ночь лучше кефира

В летнее время очень легко перепутать чувство голода и жажду. Чтобы избежать переедания в течение дня нужно пить воду, рассказала РИА «Новости» врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.

«Вода, к сожалению, похудеть не поможет. Только снижение количества потребляемых калорий за сутки на 10-15 процентов от исходного калоража. <…> А вот перепутать чувство голода и чувство жажды человек может!» - поведала собеседница агентства.

Врач отметила, что в жаркое время года чувства голода и жажды «особенно созвучны». Поэтому нужно пить воду в течение дня, а также во время еды - это помогает пищеварению.

Калошина считает, что пить нужно столько, сколько хочется, не считая литры. Организм сам регулирует, сколько жидкости ему нужно.

Врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала, что чаще всего тяга к мучному и сладкому появляется на фоне дефицита определенных витаминов и минеральных веществ.