09 апреля 2024, 00:10

Россиянам объяснили, почему суп на ночь лучше кефира

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Заменить стакан кефира на ночь на тарелку супа будет лучшим способом утолить голод. Это работает в тех случаях, когда человек хочет похудеть, сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина на сайте здоровое-питание.рф.

«За счет воды суп имеет достаточно большой объем, который наполнит желудок и обеспечит чувство сытости», - пояснила она.

По словам диетолога, через два-три часа после съеденного супа чувство голода не успеет разыграться. Получается, что человек не будет ложиться спать голодными, пытаясь отвлечься на еще один прием пиши. В то же время пищеварительная система на ночь не перегрузится, что поспособствует более здоровому сну.

Чехонина отметила, что по калорийности кефир и супы примерно одинаковы. При этом после тарелки супа возникает ощущение полноценного приема пищи, а вот после стакана кефира не всегда.

Ранее диетолог рекомендовала желающим избавиться от лишних килограммов людям отказаться от сладостей.

Диеты Наука
07 апреля 2024, 04:36
Врач раскрыл, как не перепутать чувство голода с жаждой
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В летнее время очень легко перепутать чувство голода и жажду. Чтобы избежать переедания в течение дня нужно пить воду, рассказала РИА «Новости» врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.

«Вода, к сожалению, похудеть не поможет. Только снижение количества потребляемых калорий за сутки на 10-15 процентов от исходного калоража. <…> А вот перепутать чувство голода и чувство жажды человек может!» - поведала собеседница агентства.

Врач отметила, что в жаркое время года чувства голода и жажды «особенно созвучны». Поэтому нужно пить воду в течение дня, а также во время еды - это помогает пищеварению.

Калошина считает, что пить нужно столько, сколько хочется, не считая литры. Организм сам регулирует, сколько жидкости ему нужно.

Врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала, что чаще всего тяга к мучному и сладкому появляется на фоне дефицита определенных витаминов и минеральных веществ.

Еда Врачи
07 апреля 2024, 04:30
Ученые научились создавать и стирать ложные воспоминания
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Немецкие и британские ученые смогли «стереть» из памяти участников психологического эксперимента созданные у них ложные воспоминания. Об этом сообщил журнал PNAS.

Испытуемым внушали не имеющие отношения к реальности представления об их прошлой жизни, в которые поверили 56% участников исследования.

Для «разоблачения фокуса» добровольцам предлагали вспомнить обстоятельства, при которых они подверглись внушению. Тогда туман в их головах рассеивался.

Целью эксперимента стали вопросы исправления ошибок, возникающих в человеческой памяти.

Ученые выяснили, что на ускоренное старение мозга влияют высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина, а также наличие сахарного диабета и лишнего веса.

Исследования Медицина
06 апреля 2024, 04:00
Ученые выяснили, как «типы сна» влияют на людей
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Американские ученые из Университета штата Пенсильвания предложили классификацию людей по четырем «типам сна». Об этом сообщило издание Psychosomatic Medicine.

К первой группе исследователи отнесли тех, кто «хорошо» спит. Этим людям в течении дня обычно удается сохранять бодрость, легко засыпать и просыпаться.

Представители второй группы в рабочие дни отдыхают меньше семи-восьми часов и в выходные дни наверстывают упущенное.

В третью группу попали страдающие бессонницей. Такие люди менее эффективны на производстве и склонны к повышенному риску развития хронических заболеваний.

В четвертый оказались «совы» - люди, спящие днем. Они бодры и легко справляются с обязанностями на работе и в учебе.

Исследование проводили в течение нескольких лет, оно охватило 3683 участников.

Природа вещих снов напрямую связана с особенностями работы мозга. Об этом ранее рассказала кандидат медицинских наук и сомнолог Софья Черкасова.

Исследования Ученые
05 апреля 2024, 12:38
Уникальный препарат от осложненных хронических инфекций зарегистрировали в России
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Минздрав России зарегистрировал инновационный антибактериальный препарат для лечения осложненных хронических инфекций «Фтортиазинон». Среди антибактериальных у данного препарата нет аналогов в мире по механизму действия. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Препарат полностью разработали и произвели в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Он выпускается в форме таблеток. Лекарство применяется для лечения бактериальных инфекций, «вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами», уточнили в Минздраве. Исследования подтвердили высокую эффективность препарата и «благоприятный профиль безопасности».

Фтортиазинон - антимикробный препарат, который можно применять как «в ассоциации» с антибиотиками, так и отдельно. В результате микроорганизмы, которые вызвали инфекционно-воспалительное заболевание, ослабевают.

Как отметил главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава Роман Козлов, Россия остается в числе лидеров в борьбе с резистентностью (устойчивостью) к антимикробным препаратам. Это неизбежный биологический феномен, задача медработников - снизить скорость его появления и распространения.

В конце марта в России зарегистрировали препарат от ковида «Мир-19».

Лекарства Минздрав Ученые Россия

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