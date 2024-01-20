Россиянам объяснили, почему опасно сдерживать чихание

«Так делать не стоит, есть риск повредить барабанные перепонки, получить разрыв сосудов глаза, кровотечение из носа, повреждение носовых пазух, головную боль», - уточнили в памятке.

Это объясняется тем, что в процессе чихания создается высокое давление в дыхательных путях. Потенциально это может привести даже к разрыву аневризмы головного мозга, что опасно для жизни.

При этом ведомство рекомендовало использовать одноразовые бумажные салфетки или тканевой носовой платок, чтобы прикрыть ими рот и нос во время чихания. После этого необходимо вымыть руки с мылом.

Прошлой осенью лор-врач Людмила Елизарова рассказала, что сдерживание чиханья может привести к заболеваниям органов слуха. По ее словам, это естественный процесс избавить носовую полость от слизи или каких-либо инородных частиц.

Роспотребнадзор предупредил, что сдерживание чиханья может привести к таким опасным последствиям, как разрыв сосудов глаз, повреждение барабанных перепонок и кровотечение из носа. об этом сообщило РИА «Новости» , ознакомившееся с рекомендацией ведомства «Санпросвет».