Россиянам объяснили, почему неправильно совсем отказываться от сладкого

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«Вкусная конфетка в красивой обертке - это мелодия удовольствия, детская радость и приятное послевкусие, отказываться от употребления конфет вообще - это неправильно», - заявил врач.

Для улучшения настроения одна-две конфеты в день два-три раза в неделю - это безопасно, вкусно и приятно, уверен Неронов. Врач напомнил, что конфеты могут испортить аппетит за счет коротких углеводов. Сладости лучше употреблять в качестве десерта или вместо промежуточного приема пищи.

Ранее эндокринологи развеяли мифы о возникновении «сахарных» болезней - диабета и кариеса. Выяснилось, что шоколадные конфеты совершенно не при чем.

Съедать одну-две конфеты в день два-три раза в неделю - это вкусно и безопасно, считает врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» доктор медицинских наук Владимир Неронов. Своим мнением эксперт поделился с изданием РИАМО.